追加 Sport-L 新車型　美規 Honda CR-V 再推 2024 年式車型

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Honda USA 宣布推出 2024 年式 CR-V，追加全新 Sport-L 車型。Honda 近日宣布推出 2024 年式 CR-V 外型上並未有變化，僅有針對部分車型及配備進行調整。而首次加入的全新 Sport-L 車型在外觀上採用亮黑色外觀套件、矩形排氣尾飾管和黑色 18 吋輪圈，內裝方面則標配真皮座椅、副駕駛座椅電動調整功能及電動尾門。中控台標配的 9 吋多媒體觸控螢幕支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto 手機連結功能，並提供無線充電板和八顆揚聲器立體音響系統。
動力上，第六代 CR-V 搭載的 1.5 升渦輪增壓汽油引擎，換上反應更優秀的渦輪系統，能擴大引擎輸出峰值區，同時 CVT 變速箱也全面優化，降低運作震動與噪音，讓整體動力系統可發揮出 190 匹最大馬力與 24.7kgm 最大扭力；油電車型則全面搭載第 4 代雙電動馬達油電系統，採 2.0 升 i-VTEC Atkinson 循環引擎，可發揮 204hp 與 34.1kgm綜效輸出。另外 AWD 系統改善了雪地與泥地等濕地條件的動態管理，且最多可將 50% 的扭力傳送到後輪。
據傳第六代 Honda CR-V 規劃在今年第三季推出，同樣將以國產身份在台灣市場上市。而目前台灣本田已在今年 4/14 完成三款 CR-V 的審驗，從官方公布的數據顯示其搭載的 1.5 升動力與舊款的代號不同，推測將會是第六代 CR-V 所搭載的動力，同時隨著距離上市時間越來越接近，日前已有網友捕捉到其測試車的身影，但是關於新車的編成與配備還尚未有正式的訊息。本站將持續追蹤新車在國內後續的動向，敬請關注後續追蹤報導。