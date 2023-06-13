新臺幣 133.8 萬元起 / 導入 Raptor 高性能車型　全新大改款 Ford Ranger 正式在臺發表上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
由左至右：福特六和汽車品牌經理 張倍禎、行銷處長 沈仁偉、大改款 Ford Ranger 尺碼來到 5,359x 1,850x1,815mm，軸距也來到了 3,220mm。外觀上，擁有致敬 Ford 經典貨卡 F-150 的許多元素，彰顯出更為鮮明的硬悍皮卡形象。全新進氣格柵、頭燈組、鋁合金輪圈組、C字型燈組等全新設計，讓新世代 Ranger 看上去更具科技感，而在Wildtrak車型上，更添加了運動車頂架、曜石黑防滾籠、Zone Lighting 區域照明系統、18吋專屬式樣輪圈等設計。Raptor 車型擁有專屬的引擎蓋與水箱護罩設計，取消廠徽改以 FORD 字樣取代，並對應更強勁的越野需求，保險桿重新設計、葉子板更為寬闊，同時換裝了專屬 17 吋輪圈搭配越野全地形輪胎。
營銷服務副總經理 黃煌文、Ford Performance Australia助理總工程師 Patrick McConchie、產品開發處處長 黃泰霖
內裝方面，跳脫原先皮卡被視為商用車的設計框架，做出更具科技氣息的數位化科技座艙。具有客製化功能的 8 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板，營造了清晰簡潔的視覺介面。中控台則是配上了 Ford 全新開發的 10.1 吋 (XLT) / 12吋 (Wildtrak) 全彩LCD觸控螢幕，整合 SYNC®4A 娛樂通訊整合系統，操作上更為直覺。同時亦配備三幅式多功能皮質方向盤、無線充電板、雙前座布質座椅 (XLT)、皮質加熱座椅含駕駛座電動 8 向調整 (Wildtrak)、電子式旋鈕加力箱、E-Shifter電子式排檔系統 (Wildtrak車型專屬)、EPB電子手煞車含 Auto Hold 等。同時標配 Ford Co-Pilot360TM 全方位智駕科技輔助系統，更升級配置九顆 SRS 安全輔助氣囊 (新增副駕駛膝部氣囊、前座中央氣囊)、PIB二次碰撞預煞輔助系統以及 360 度環景影像行車輔助系統 (Wildtrak車型)。
動力方面，大改款 Ford Ranger XLT 車型搭載 2.0L 直列四缸柴油渦輪引擎，搭配 SelectshiftTM 六速手自排變速箱，最大馬力為 170hp，最大扭力則有 41kgm，Wildtrak 車型則是搭配上 SelectshiftTM 十速手自排變速箱，可輸出 205hp 的最大馬力以及 51kgm 的最大扭力，同時更具有高達 3,500kg 的優異載重與拖曳能力。高性能的 Raptor 車型則搭載 Ford Performance 專屬調校的 3.0L EcoBoost® V6 雙渦流渦輪增壓汽油引擎，內建 Anti-Lag 偏時點火系統，並符合歐盟六期排放法規，可輸出 292ps/50kgm 最大動力，0 至 100km/h 加速僅需 7.9 秒，同時更擁有 FOX 2.5吋Live Valve 避震器，搭配鋁合金製的上下控制臂以及位於後軸上的瓦特連桿，提供更優越的越野能力。
全新Ford Ranger 為 Ford 與 Volkswagen 雙方針對商用車的策略合作計畫的產物，規劃在全球 180 多個國家/市場販售，如今終於來到臺灣市場，相信可再度掀起美系皮卡熱潮。