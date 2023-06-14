換臉加配備 美規小改款 Nissan Sentra 正式登場

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美規小改款 2024 Nissan Sentra 正式登場。全新 2024 年式 Sentra 編成上將規畫 S、SV 和 SR 三個車型等級，在外觀上悉數換上全新的車頭造型，水箱護罩在保留家族化的 V字輪廓之下，周圍改採用無邊框式的處理，同時 V 形鍍鉻飾條面積也縮減許多。前保險桿兩側的橫置霧燈取消，換上直立式的氣壩設計，使得整體運動感更佳濃厚。而在頂級的 SR 車型方面，則追加了 8 顆揚聲器 Bose 音響系統、後視鏡方向燈和環景系統，另外中階的 SV車型亦配備全新的 16 吋輪圈。
頂級的運動版 Sentra SR 具有專屬的雙色塗裝及 18 吋輪圈。除了換上全新面貌之外，2024 Sentra SR 車型也較其它等級搭載專屬的配備，其配有深色鍍鉻飾條，以及全新的 18 吋輪圈，車內也標配前排座椅加熱功能和橙/紅色縫線強調車內的運動氛圍。另外 SR 車型也在車頭及車尾貼有專屬紅色徽飾，同時還有黑色車頂的雙色塗裝，可配合 Aspen White Tricoat、Monarch Orange Metallic、Electric Blue Metallic 和 Atlantic Grey 等車色選擇。
Nissan Safety Shield 360 系統在 2024 Sentra 變為全車系的標準配置，主要提供六大項駕駛員輔助系統，包含擁有行人偵測功能的主動緊急剎車系統、後方交通路口警示、車道偏移警示、後方主動剎車、盲點警示和遠光燈輔助，至於智慧巡航控制系統則是列為選配清單當中。
動力配置同樣搭載 2.0 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，搭配 XTronic CVT 無段變速系統可發揮 149 匹最大馬力，峰值扭力則為 198Nm。根據統計，2021 年到 2022 年，Sentra 車系在北美市場的銷量下降了近 40%，僅有 77,124 輛的表現，為近十年來銷量最差的成績，而今年第一季比起去年同級亦下降了 17%，可見傳統房車在受到 SUV 及 Corssover 風潮下影響相當大。