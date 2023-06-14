開起來會笑！ M Power 經典重現　全新第二代 BMW M2 試駕

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本次試駕車款為全新第二代 BMW M2，預售價 369 萬元起。新在哪裡？
外觀：
●更加修長引擎蓋造型。
●M 專屬鍛造雙輻式輪圈 (前275/35/R19、後285/30/R20) 。
●新增 Zandvoort Blue 全新車色。●
內裝：
●懸浮式曲面螢幕：14.9 吋中控觸控螢幕、12.3 吋數位儀錶。
●雙前座Vernasca真皮跑車電動座椅搭配專屬發光字樣。
動力：
●搭載來自 M3 和 M4 的 S58 3.0 升直列 6 缸雙渦輪引擎和煞車系統。
●採用新款 8 速 M Steptronic 手自排，舊款為 DCT 雙離合 7 速自手排。
●0-100km/h：新款 4.1 秒｜舊款 4.2 秒，快 0.1 秒。
外觀方面，全新一代 M2 依舊維持小巧的長車頭、短車尾比例，但新款車型的引擎蓋將更加修長，同時車身兩側的下擺與爆龜葉子板等特色亦保留下來，增加了些許的稜角元素，完整展露不同於一般 2 系列 Coupé 的性能韻味，整體扮相更具侵略跑格。尺碼長寬高分別為 4,580mm x 1,887mm x 1,403mm，軸距則為 2,747mm。
全新專屬 BMW M2 的雙腎型橫柵式水箱護罩採無邊框設計。
向經典車款 BMW 2002 致敬的頭燈造型，同樣以矩形輪廓融合於前保桿設計中，搭配光型變化智慧 LED 頭燈及遠光燈輔助功能。
大面積的矩形下氣壩與兩側進氣口，充滿賽車跑格且兼具優化空氣力學與冷卻效能設計。
全新第二代 BMW M2 尺碼長寬高分別為 4,580mm x 1,887mm x 1,403mm，軸距則為 2,747mm。
車側表面突顯車身張狂醒目的肌肉線條，方正且寬體的輪拱造型。
搭配與 BMW M3/M4 同尺寸的前 19、後 20 吋的 M 雙輻式 930M 型輪圈。
LED 尾燈具有燻黑的燈殼底座，內部以相當銳利且立體的 LED 導光條呈現。
一體成形的 M 擾流尾翼。
四出黑色高光澤排氣尾管。
選配 M Race Track Package (82 萬) 可享有專屬碳纖維車頂、賽道等級配胎。內裝方面，經典的駕駛導向設計搭配大量的 M 專屬風格，包含 M 專屬紅色引擎啟閉鈕、M 功能真皮方向盤搭配專屬縫線、M 縫線安全帶以及 M 車款專屬的 M 光影車門飾板等，打造出極具熱血氛圍的車室空間。首次出現在 BMW 車款中，以 M 品牌三色識別色彩包圍的 Vernasca 真皮 M 雙前座跑車座椅，以黑色皮革對襯鮮明的藍、紫、紅色彩，點綴發光的 M2 車型銘牌標誌，是此次全新世代 BMW M2 的內裝重點之一。人機介面部份，其 iDrive 8.0 多媒體系統（12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕）除了具備 BMW M 專屬視覺設計，更標配 M 專業賽道駕駛及甩尾分析系統，可紀錄單圈成績及甩尾角度等參數。
安全科技方面，全新世代 BMW M2 標準搭載 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，並新增多項 BMW 智慧互聯駕駛與輔助功能，包括主動車距定速控制系統、盲點偵測警示、後方車流警示、後方防追撞警示以及自動停車與倒車輔助系統等。
M 品牌三色識別色彩包圍的 Vernasca 真皮 M 雙前座跑車座椅，以黑色皮革對襯鮮明的藍、紫、紅色彩，點綴發光的 M2 車型銘牌標誌，是此次全新世代 BMW M2 的內裝重點之一。
M Race Track Package (82 萬) 擁有 M 碳纖維賽車桶型座椅及碳纖維內飾板。
M 車款專屬的 M 光影車門飾板
M 功能真皮方向盤搭配專屬縫線，兩側提供多功能操作按鈕，後方設有換檔撥片，擁有厚實且舒適的握感。
12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕結合，BMW iDrive 8.0 使用者互動介面採以 BMW M 專屬的視覺設計，介面直讀性亦相當不俗。
中央鞍座面板整合線傳排檔桿、 iDrive 觸控手寫旋鈕、電子手煞車開關、 Auto-Hold 開關、動態行車模式切換 、停車雷達開關、怠速熄火開關、 DSC 動態穩定控制系統開關及引擎啟閉按鈕等。
配有 harman/kardon 高級環繞音響。動力方面，搭載代號 S58 之 3.0 升 M TwinPower Turbo 直列六缸引擎，最高輸出 460hp/6,250rpm 最大馬力以及 56.1kgm/2,650-5,870rpm 峰值扭力，搭配 M Steptronic 運動化八速手自排變速箱以及後輪驅動，官方 0 ～ 100 km/h 加速擁有 4.1 秒的水準。駕控表現方面，亦標配十段可調 M 牽引力控制系統，駕駛者可進一步自訂介入時機。若選配 M Race Track Package (82 萬)，極速將提高至 285km/h。
搭載代號 S58 之 3.0 升六缸雙渦輪機體，最高輸出 460hp / 56.1kgm，變速箱為 8 速運動化手自排型式。
官方 0 ～ 100 km/h 加速擁有 4.1 秒的水準。
標準配備 M 專業賽道駕駛及甩尾分析系統，紀錄並分析駕駛每一次的賽道單圈秒數或甩尾角度；選擇 Track 模 式，車輛將暫停顯示駕駛輔助系統相關提醒。發動 S58 引擎，從熱血沸騰的燃爆聲就可略知它不凡的身分，隨即開它上路，靈敏的油門回饋所帶來顯著的貼背感，性能輸出能在廣闊的轉速域湧現，比起市面上的電動車來說或許不足為奇，但以油車來說卻能帶給駕駛者充分激情以及樂趣，充分展現出其源自賽道的剽悍基因。M Steptronic 運動化八速手自排變速箱雖然感覺上沒有先前 M DCT 雙離合變速系統來得快速，但表現依然相當優秀，換檔銜接順暢且聰穎。底盤調校方面也可說是他的拿手絕活，車身動態既穩重且即時，在轉向時的車身回饋繼俐落而扎實，令人回味無窮，無論是征服賽道或日常生活使用皆游刃有餘。
首代 BMW M2 Coupé 自上市後便擄獲廣大喜愛競速、追求熱血操控車迷的心，同時也順理成章地乘載了品牌「The Ultimate Driving Machine」的座右銘精神。如今，全新第二代 BMW M2 帶著消費者和車迷們的期待，以更卓越的動力表現、更大膽吸睛的車身造型登入小型雙門跑車市場，持續提供令人印象深刻的行車體驗。