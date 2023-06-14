開起來會笑！ M Power 經典重現　全新第二代 BMW M2 試駕

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全新第二代 BMW M2 本次試駕車款為全新第二代 BMW M2，預售價 369 萬元起。

全新第二代 BMW M2

全新第二代 BMW M2 全新專屬 BMW M2 的雙腎型橫柵式水箱護罩採無邊框設計。

全新第二代 BMW M2 向經典車款 BMW 2002 致敬的頭燈造型，同樣以矩形輪廓融合於前保桿設計中，搭配光型變化智慧 LED 頭燈及遠光燈輔助功能。

全新第二代 BMW M2 大面積的矩形下氣壩與兩側進氣口，充滿賽車跑格且兼具優化空氣力學與冷卻效能設計。

全新第二代 BMW M2 全新第二代 BMW M2 尺碼長寬高分別為 4,580mm x 1,887mm x 1,403mm，軸距則為 2,747mm。

全新第二代 BMW M2

全新第二代 BMW M2

全新第二代 BMW M2 車側表面突顯車身張狂醒目的肌肉線條，方正且寬體的輪拱造型。

搭配與 BMW M3/M4 同尺寸的前 19、後 20 吋的 M 雙輻式 930M 型輪圈。

全新第二代 BMW M2

全新第二代 BMW M2 LED 尾燈具有燻黑的燈殼底座，內部以相當銳利且立體的 LED 導光條呈現。

全新第二代 BMW M2 一體成形的 M 擾流尾翼。

全新第二代 BMW M2 四出黑色高光澤排氣尾管。

全新第二代 BMW M2 選配 M Race Track Package (82 萬) 可享有專屬碳纖維車頂、賽道等級配胎。

全新第二代 BMW M2 全新第二代 BMW M2 M 品牌三色識別色彩包圍的 Vernasca 真皮 M 雙前座跑車座椅，以黑色皮革對襯鮮明的藍、紫、紅色彩，點綴發光的 M2 車型銘牌標誌，是此次全新世代 BMW M2 的內裝重點之一。

全新第二代 BMW M2 全新第二代 BMW M2 全新第二代 BMW M2 M Race Track Package (82 萬) 擁有 M 碳纖維賽車桶型座椅及碳纖維內飾板。

全新第二代 BMW M2 M 車款專屬的 M 光影車門飾板

全新第二代 BMW M2 M 功能真皮方向盤搭配專屬縫線，兩側提供多功能操作按鈕，後方設有換檔撥片，擁有厚實且舒適的握感。

全新第二代 BMW M2 全新第二代 BMW M2 12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕結合，BMW iDrive 8.0 使用者互動介面採以 BMW M 專屬的視覺設計，介面直讀性亦相當不俗。

全新第二代 BMW M2 中央鞍座面板整合線傳排檔桿、 iDrive 觸控手寫旋鈕、電子手煞車開關、 Auto-Hold 開關、動態行車模式切換 、停車雷達開關、怠速熄火開關、 DSC 動態穩定控制系統開關及引擎啟閉按鈕等。

全新第二代 BMW M2 配有 harman/kardon 高級環繞音響。

全新第二代 BMW M2

全新第二代 BMW M2 搭載代號 S58 之 3.0 升六缸雙渦輪機體，最高輸出 460hp / 56.1kgm，變速箱為 8 速運動化手自排型式。

全新第二代 BMW M2

全新第二代 BMW M2 官方 0 ～ 100 km/h 加速擁有 4.1 秒的水準。

全新第二代 BMW M2 全新第二代 BMW M2 標準配備 M 專業賽道駕駛及甩尾分析系統，紀錄並分析駕駛每一次的賽道單圈秒數或甩尾角度；選擇 Track 模 式，車輛將暫停顯示駕駛輔助系統相關提醒。

全新第二代 BMW M2

全新第二代 BMW M2