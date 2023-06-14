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開起來會笑！ M Power 經典重現　全新第二代 BMW M2 試駕

7Car 小七車觀點

BMW M2 作為 BMW 2002 turbo 與 BMW 1M Coupé 的後繼車型，2016 年以限量姿態導入臺灣市場後便一舉站上國內進口小型高性能運動跑車級距的熱門車款。隨全新第二代 BMW M2 於 2022 年 10 月 12 日在海外正式亮相後，BMW 臺灣總代理汎德也在同年 12 月 05 日對外宣布預售起跑，初期採單一編成設定，預售價 369 萬元起。本站也在正式發表前，搶先進行試駕體驗，讓讀者能瞭解其不同之處。

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全新第二代 BMW M2
全新第二代 BMW M2
本次試駕車款為全新第二代 BMW M2，預售價 369 萬元起。
新在哪裡？
外觀：
●更加修長引擎蓋造型。
●M 專屬鍛造雙輻式輪圈 (前275/35/R19、後285/30/R20) 。
●新增 Zandvoort Blue 全新車色。●
內裝：
●懸浮式曲面螢幕：14.9 吋中控觸控螢幕、12.3 吋數位儀錶。
●雙前座Vernasca真皮跑車電動座椅搭配專屬發光字樣。
動力：
●搭載來自 M3 和 M4 的 S58 3.0 升直列 6 缸雙渦輪引擎和煞車系統。
●採用新款 8 速 M Steptronic 手自排，舊款為 DCT 雙離合 7 速自手排。
●0-100km/h：新款 4.1 秒｜舊款 4.2 秒，快 0.1 秒。

全新第二代 BMW M2
全新第二代 BMW M2
外觀方面，全新一代 M2 依舊維持小巧的長車頭、短車尾比例，但新款車型的引擎蓋將更加修長，同時車身兩側的下擺與爆龜葉子板等特色亦保留下來，增加了些許的稜角元素，完整展露不同於一般  2 系列 Coupé 的性能韻味，整體扮相更具侵略跑格。尺碼長寬高分別為 4,580mm x 1,887mm x 1,403mm，軸距則為 2,747mm。

全新第二代 BMW M2
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全新專屬 BMW M2 的雙腎型橫柵式水箱護罩採無邊框設計。
全新第二代 BMW M2
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向經典車款 BMW 2002 致敬的頭燈造型，同樣以矩形輪廓融合於前保桿設計中，搭配光型變化智慧 LED 頭燈及遠光燈輔助功能。
全新第二代 BMW M2
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大面積的矩形下氣壩與兩側進氣口，充滿賽車跑格且兼具優化空氣力學與冷卻效能設計。
全新第二代 BMW M2
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全新第二代 BMW M2 尺碼長寬高分別為 4,580mm x 1,887mm x 1,403mm，軸距則為 2,747mm。
全新第二代 BMW M2
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全新第二代 BMW M2
車側表面突顯車身張狂醒目的肌肉線條，方正且寬體的輪拱造型。
搭配與 BMW M3/M4 同尺寸的前 19、後 20 吋的 M 雙輻式 930M 型輪圈。
全新第二代 BMW M2
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全新第二代 BMW M2
全新第二代 BMW M2
LED 尾燈具有燻黑的燈殼底座，內部以相當銳利且立體的 LED 導光條呈現。
全新第二代 BMW M2
全新第二代 BMW M2
一體成形的 M 擾流尾翼。
全新第二代 BMW M2
全新第二代 BMW M2
四出黑色高光澤排氣尾管。
全新第二代 BMW M2
全新第二代 BMW M2
選配 M Race Track Package (82 萬) 可享有專屬碳纖維車頂、賽道等級配胎。
內裝方面，經典的駕駛導向設計搭配大量的 M 專屬風格，包含 M 專屬紅色引擎啟閉鈕、M 功能真皮方向盤搭配專屬縫線、M 縫線安全帶以及 M 車款專屬的 M 光影車門飾板等，打造出極具熱血氛圍的車室空間。首次出現在 BMW 車款中，以 M 品牌三色識別色彩包圍的 Vernasca 真皮 M 雙前座跑車座椅，以黑色皮革對襯鮮明的藍、紫、紅色彩，點綴發光的 M2 車型銘牌標誌，是此次全新世代 BMW M2 的內裝重點之一。人機介面部份，其 iDrive 8.0 多媒體系統（12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕）除了具備 BMW M 專屬視覺設計，更標配 M 專業賽道駕駛及甩尾分析系統，可紀錄單圈成績及甩尾角度等參數。

安全科技方面，全新世代 BMW M2 標準搭載 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，並新增多項 BMW 智慧互聯駕駛與輔助功能，包括主動車距定速控制系統、盲點偵測警示、後方車流警示、後方防追撞警示以及自動停車與倒車輔助系統等。

全新第二代 BMW M2
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全新第二代 BMW M2
M 品牌三色識別色彩包圍的 Vernasca 真皮 M 雙前座跑車座椅，以黑色皮革對襯鮮明的藍、紫、紅色彩，點綴發光的 M2 車型銘牌標誌，是此次全新世代 BMW M2 的內裝重點之一。
全新第二代 BMW M2
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全新第二代 BMW M2
M Race Track Package (82 萬) 擁有 M 碳纖維賽車桶型座椅及碳纖維內飾板。
全新第二代 BMW M2
全新第二代 BMW M2
M 車款專屬的 M 光影車門飾板
全新第二代 BMW M2
全新第二代 BMW M2
M 功能真皮方向盤搭配專屬縫線，兩側提供多功能操作按鈕，後方設有換檔撥片，擁有厚實且舒適的握感。
全新第二代 BMW M2
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全新第二代 BMW M2
全新第二代 BMW M2
12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕結合，BMW iDrive 8.0 使用者互動介面採以 BMW M 專屬的視覺設計，介面直讀性亦相當不俗。
全新第二代 BMW M2
全新第二代 BMW M2
中央鞍座面板整合線傳排檔桿、 iDrive 觸控手寫旋鈕、電子手煞車開關、 Auto-Hold 開關、動態行車模式切換 、停車雷達開關、怠速熄火開關、 DSC 動態穩定控制系統開關及引擎啟閉按鈕等。
全新第二代 BMW M2
全新第二代 BMW M2
配有 harman/kardon 高級環繞音響。
動力方面，搭載代號 S58 之 3.0 升 M TwinPower Turbo 直列六缸引擎，最高輸出 460hp/6,250rpm 最大馬力以及 56.1kgm/2,650-5,870rpm 峰值扭力，搭配 M Steptronic 運動化八速手自排變速箱以及後輪驅動，官方 0 ～ 100 km/h 加速擁有 4.1 秒的水準。駕控表現方面，亦標配十段可調 M 牽引力控制系統，駕駛者可進一步自訂介入時機。若選配 M Race Track Package (82 萬)，極速將提高至 285km/h。

全新第二代 BMW M2
全新第二代 BMW M2
全新第二代 BMW M2
全新第二代 BMW M2
搭載代號 S58 之 3.0 升六缸雙渦輪機體，最高輸出 460hp / 56.1kgm，變速箱為 8 速運動化手自排型式。
全新第二代 BMW M2
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全新第二代 BMW M2
全新第二代 BMW M2
官方 0 ～ 100 km/h 加速擁有 4.1 秒的水準。
全新第二代 BMW M2
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全新第二代 BMW M2
全新第二代 BMW M2
標準配備 M 專業賽道駕駛及甩尾分析系統，紀錄並分析駕駛每一次的賽道單圈秒數或甩尾角度；選擇 Track 模 式，車輛將暫停顯示駕駛輔助系統相關提醒。
發動 S58 引擎，從熱血沸騰的燃爆聲就可略知它不凡的身分，隨即開它上路，靈敏的油門回饋所帶來顯著的貼背感，性能輸出能在廣闊的轉速域湧現，比起市面上的電動車來說或許不足為奇，但以油車來說卻能帶給駕駛者充分激情以及樂趣，充分展現出其源自賽道的剽悍基因。M Steptronic 運動化八速手自排變速箱雖然感覺上沒有先前 M DCT 雙離合變速系統來得快速，但表現依然相當優秀，換檔銜接順暢且聰穎。底盤調校方面也可說是他的拿手絕活，車身動態既穩重且即時，在轉向時的車身回饋繼俐落而扎實，令人回味無窮，無論是征服賽道或日常生活使用皆游刃有餘。

全新第二代 BMW M2
全新第二代 BMW M2
首代 BMW M2 Coupé 自上市後便擄獲廣大喜愛競速、追求熱血操控車迷的心，同時也順理成章地乘載了品牌「The Ultimate Driving Machine」的座右銘精神。如今，全新第二代 BMW M2 帶著消費者和車迷們的期待，以更卓越的動力表現、更大膽吸睛的車身造型登入小型雙門跑車市場，持續提供令人印象深刻的行車體驗。

全新第二代 BMW M2
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