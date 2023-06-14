採用 e-CMP 平台打造 Fiat 600e 曝光

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Fiat 全新跨界休旅 600e 無預警透過官方影片曝光。全新的 Fiat 600 車系將基於 e-CMP 平台打造，可視為去年底所推出的 Jeep Avenger 雙生車款，預期將配備 400V 架構打造的電動馬達，動力性能上可提供約 115kW-156kW的最大輸出，電池容量則為 54kWh，在 WLTP循環測試下可提供 400 至 550公里電動續航里程。
而在外觀部分，Fiat 600e 不難看到有著 500e 相同的家族化風格，車頭中央的廠徽改以 600 字樣點綴，同時氣壩也以蜂巢格柵的樣式呈現，中央則露出雷達感應裝置。頭燈亦維持時髦的圓潤造型，周圍則以 LED 光條覆蓋，展現極為年輕動感的姿態。
在車側部分，由於 600e是定位在一款都會型跨界休旅，因此尺碼上對比 500e 大了半號，且 C 柱的線條設計也維持與 500車系相似的輪廓，透過車門的尺寸其後艙應有更加便利使用的空間。而在車身尾部方面，同樣維持圓潤俏皮的視覺感受，在保桿下方亦透過黑色防刮材質點綴。
而在車內鋪陳上，其中控台設計則取消圓潤的設計元素，改採用較為水平式的線條構成，不過全液晶儀表板上方的飾蓋依然維持品牌的特色，而中央則是搭載一組尺寸更大的多媒體觸控螢幕，預期能夠整合娛樂系統以及車輛功能，包含能源監控、安全輔助系統啟/閉等。