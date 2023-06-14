導入品牌全新設計語彙 第二代小改款 Buick Envision 首次曝光

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第二代小改款 Buick Envision 首次亮相。外觀方面，第二代小改款 Buick Envision 換上品牌最新的家族式設計風格，大尺寸的水箱護罩位置下移至保桿處，兩側則搭配粗壯的鍍鉻飾條點綴，強化整體的大氣感受。而水箱護罩內部也透過亮面網格狀進行妝點，提升美式車款應有的豪華精緻感。除此之外，這次頭燈也改採用分體式設計，以對應品牌未來的設計趨勢。
現行第二代 Buick Envision內裝方面，雖然目前 Buick 官方僅公開車內一張細節照片，不過依舊可以觀察出，中控台將換上 Buick 家族最新的曲面貫穿式液晶螢幕，搭配全新的三幅式多功能方向盤。同時透過方向盤 12 點鐘的燈調也可以看出，新車將配備 Super Cruise 智慧駕駛系統，可在特定路段免持方向盤讓系統主動操作車輛，大幅提升駕乘的舒適性感受。另外像是自動緊急煞車、前方行人偵測煞車系統、車道維持輔助系統、車道偏離警示系統、前方碰撞預警系統、前方車距指示系統、後方停車輔助系統、座椅安全警示系統、HD 高畫質倒車顯影系統、HD 高畫質環景影像系統、強化版自動停車輔助系統、前方停車輔助系統、後方橫向車流警示系統、車道變換輔助系統含盲點偵測系統、抬頭顯示器及數位後視鏡等都一應俱全，配置相當豐富。
動力配置方面，第二代 Envision 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 9 速手自排變速箱，於 5,000rpm 時可輸出 228hp 最大馬力，於 1,500~4,000rpm 間可輸出 350Nm 峰值扭力。