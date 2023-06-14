「車電分離」方案成關鍵 / 2025 年推出 3.5 噸純電物流車　中華汽車與今周刊公布「綠色運輸轉型調查」

我是廣告 請繼續往下閱讀
由左至右：今周刊總編輯 楊紹華、今周刊發行人 梁永煌、經濟部工業局金屬機電組副組長 盧文燦、中華汽車協理 廖景雲、今周刊研發長 王之杰。經本次調查發現，超過九成的中小企業已意識到未來將面對運輸碳中和的挑戰，並有五成以上企業認為綠色運輸具有急迫性，中小企業主要因應措施分別為「汰換公務車」、「汰換貨車」、「採用已建置電動車隊的物流業者」，其中更有 91% 受訪上市櫃公司將「要求供應商改換電動車」列為綠色運輸策略推動重點。另外，79% 的企業任為價格是汰換綠色運輸的痛點，更有 73.6% 的企業表示一旦入手價降低可大幅提高換車的意願。
中華汽車也早於今年 (2023) 4 月份宣布推出電動車 E300 貨/廂雙車型，車型分別為二人座廂型貨車 (新臺幣 95.5 萬元起，若不含電池為 63.5 萬元起)、五人座廂型客車 (新臺幣 99.7 萬元起，若不含電池為 67.7 萬元起)、二人座木床貨車 (新臺幣 91.2 萬元起，若不含電池為 59.2 萬元起)。同時提供車電分離方案，並採取每月支付電池月租費的租購方式，1 至 48 個月為 2,990 元，49 至 120 個月為 3,990 元，藉此降低購車之成本壓力。本站先前已針對廂型客車進行詳細試駕報導 [請按此參閱]。2025 年將運用經濟部「電動物流車在地生產輔助」，推出首款 3.5 噸純電物流車進行倉儲集發站配送作業，並計畫於電動物流車示範區建置能源系統及車隊管理系統。
淨零排碳已是全球共識，國際減碳規範也日益嚴苛，作為全球供應鏈要角的臺灣中小企業該如何因應市場面與客戶端對於碳盤查、運輸碳中和碳關稅等地減碳要求成為重大議題。中華汽車本次透過這次的調查，從認知 (觀念)、轉型 (科技應用)、作為 (具體做法) 等三大面向，找出中小企業在綠色運輸中所遭遇的阻力與對應解方，並透過「以大帶小」推進 ESG 永續發展，共同推動低碳化升級轉型，並積極發展低碳運具為淨零排碳而努力。