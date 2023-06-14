渦輪油電新科技　Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕

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本次試駕車款為 Hyundai Tucson L Turbo Hybrid GLTH-C 車型，建議售價為新臺幣 128.9 萬元起。同時配有專屬閃電藍新色。新在哪裡?
外觀：
●Turbo Hybrid 專屬車色：閃電藍。
●19 吋切削鋁圈 235/55/R19。
●客製銘版。
內裝：
●Two-Tone 豪華棕色內裝。
●雙前座通風 / 加熱 / 記憶座椅。
●BOSE 高階環繞音響 (8 支揚聲器)。
動力：
●首度搭載 1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電引擎，透過獨創的 TMED (Transmission Mounted Electric Device) 單軸雙動力系統架構，將渦輪引擎、油電馬達、6速手自排變速箱設計在同一驅動軸，大幅降低雙動能傳輸損耗，操控反應靈敏細緻。
●最大綜效馬力 230ps、最大綜效扭力 35.7kgm、油耗 19.0km/L。
外觀方面，Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 在 Sensuous Sportiness 概念基礎上新增專屬閃電藍新色 (另還有極地白、都會灰、岩石黑等車色選擇) 搭配 19 吋幾何式切削鋁圈與客製銘版，以突顯其特殊的身分。燈具方面擁有 LED 分離式頭燈、隱藏式 LED 鑽石日行燈、LED 車尾貫穿式光條。車身尺碼分別為 4,630x1,865x1680mm，軸距為 2,755mm。
隱藏式 LED 日行燈組與 LED 頭燈組，延續家族化的分離式設計，日行燈與車頭的水箱護罩造型相容一體，造就出不容錯認的面貌。
車身尺碼分別為 4,630x1,865x1680mm，軸距為 2,755mm。
搭配專屬 19 吋幾何式切削鋁圈，視覺感濃厚。
採用貫穿式 LED 燈條設計。
尾門右側貼有 Turbo Hybrid 字樣金屬客製銘版，增加辨識度。內裝配備方面，Tucson L Turbo Hybrid 以品牌新世代的人因數位設計，飛瀑式中控台以簡約水平線條，帶出開闊平整化的駕駛視野，結合 10.25 吋大型數位儀錶及 10.25 吋多媒體影音系統。高階版本 GLTH-C 更採用雙色豪華棕色內裝，配上雙前座通風/加熱/IMS 記憶座椅與方向盤加熱功能、BOSE 高階環繞劇院系統，展現頂級尊貴的科技座艙氛圍。
車艙採用品牌新世代的人因數位設計，中控台以大自然飛瀑式為靈感，以簡約水平線條帶出開闊平整化的駕駛視野與介面。
四幅式方向盤後方設有換檔撥片，真皮材質觸感優異、握感也相當扎實。
10.25 吋大型數位儀錶可顯示能源管理系統，讓駕駛清楚掌握車輛動態。
左側有 Smart Trunk 智慧型感應式電動尾門、頭燈高度、巡跡防滑開關。
多媒體觸控螢幕與儀表板相同均為 10.25 吋，內建系統為原廠規格，並且加入了中文化顯示。下方配備雙區恆溫空調，同時多媒體系統與空調介面悉數採用電容式觸控，在科技面上超越同級對手。
中控台底部則提供雙 USB 插孔與 12V 電源，而開放式空間也設有無線充電板。
中央鞍座的排檔作為電子按鍵式操作。
高階版本 GLTH-C 更採用雙色豪華棕色內裝，配上雙前座通風/加熱/IMS 記憶座椅與方向盤加熱功能。座椅內部泡棉填充偏硬，但支撐性也相對較優異，長途駕駛較不容易感到痠痛。
藉由 2,755mm 超大軸距，使得內部乘坐空間也比上一代獲得提升，同時後排中間的地板凸起也不算過高，對中間位置乘客的乘坐舒適性影響比較小。
後座具備冷氣出風口，下方也有兩組 USB 充電孔。
Panorama 全景式電動天窗以及 BOSE 高階環繞劇院系統為頂規車型限定。
行李廂空間雖然未公布實際的容積表現，但同樣受惠加大的軸距與車長，可以很明顯觀察出儲物表現很出色，如需放置更多行李，也可以透過 4/6 分離式後座傾倒，放下大件物品沒問題，對於喜愛假日出遊的買家來說極具吸引力。安全科技方面，擁有全車 6 具 SRS 安全氣囊並搭載完整 HYUNDAI SmartSense 全智能安全輔助科技，高達 20 項主被動安全包含 SCC 智慧型主動車距維持、LKA 車道偏移輔助、FCA 前方主動煞停輔助、BCW 盲區偵測警示、MCB 二次碰撞預煞系統等，以及同級最高階 LFA 全速域車道維持輔助、BCA 盲區碰撞避免輔助，與 RCCA 後方交通防撞輔助，頂規車型限定 BVM 盲區影像輔助系統、SVM 環景影像輔助系統等。
SVM 環景影像輔助系統為頂規車型限定，畫質清晰且流暢。動力方面，搭載 1.6 Turbo Hybrid 先進渦輪油電引擎，應用 CVVD 連續可變汽門持續系統，透過改變汽門啟閉角度與延時精準控制，優化控制汽缸進氣量與直噴燃油的燃燒效率，產生最大綜效馬力 230ps/5,500rpm，最大綜效扭力 35.7kgm/1,500~4,500rpm。透過獨創的 TMED (Transmission Mounted Electric Device) 單軸雙動力系統架構，將渦輪引擎、油電馬達、6 速手自排變速箱設計在同一驅動軸，降低雙動能傳輸損耗。配置的高效永磁同步馬達，最大馬力 60ps、最大扭力 26.9kgm，電池採用充放電效率更佳的鋰離子聚合物電池、1.49kwh 整合模組，可在起步時輔助輸出純電加速，亦可替代傳統電瓶作為發電用。
首度搭載 1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電引擎，透過獨創的 TMED (Transmission Mounted Electric Device) 單軸雙動力系統架構，將渦輪引擎、油電馬達、6速手自排變速箱設計在同一驅動軸，大幅降低雙動能傳輸損耗，操控反應靈敏細緻。開著 Tucson L Turbo Hybrid 上路，身為油電複合車型在起步時以安靜的電能帶動，加速平順且夠力，引擎介入後其運轉品質十分良好，單軸雙動力系統架構大幅降低雙動能傳輸損耗，油耗表現也與二驅版本 Toyota RAV4 Hybrid 旗鼓相當，具備出色的燃油經濟性。NVH 工程表現也具備不錯的隔音水準。操控方面，即便動力方向盤輔助偏向輕盈，但整體指向性優異，雖然 SUV 的慣性擺動難免較大，懸吊設定比起 Ford Kuga 要來得軟些，但比起 MG HS PHEV 則顯得硬一些，側傾更受惠於重心因油電系統而降低，相信可感到更高度的駕駛信心。不過在使用車道維持時，感測器貌似較為敏感，方向盤的修正次數有些平繁，若原廠可再加以優化，相信可以更加舒適。
國內車市 SUV 熱潮持續不減，油電、電動化趨勢也在全球急速擴散，各車廠紛紛推出 Hybrid、EV 車型，加上韓系車廠造車工藝與質感上偏向歐式的取向，近年在國內市場也造成一股旋風。而國產化的 Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 的產品實力其實相當高，油耗及性能表現相信也能與未來臺灣市場即將上市的全新大改款 Honda CR-V 以及 Nissan X-Trail 輕油電等車款抗衡，且本次更以高效能電池模組和油電電池分件模組拆修技術等優勢，祭出 8 年油電電池不限里程保固，建構完整售後服務計畫，強化產品實力，相信能夠吸引更多消費者入主。