換臉加配備 美規小改款 Nissan Sentra 正式登場

渦輪油電新科技　Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

第四代 Tucson L 於 2021 年底上市後銷售訂單迅速累積超過 11,000 台，深獲家庭客層喜愛。南陽實業於今年 3 月舉辦的 IONIQ 6 發表會當中曾透露，今年第二季將推出 Tucson L Turbo Hybrid 車型。作為 Hyundai 國內最暢銷型的 SUV 車款，2021 年底上市後迅速累積超過 11,000 台的銷售成績，並在今年 6 月 14 日宣佈 Tucson L Turbo Hybrid  正式上市 (自 5/2 預售以來，訂單已突破 1,500 台)，三種等級建議售價分別為 GLTH-A (新台幣 110.9 萬元)、GLTH-B (新台幣 120.9 萬元)、GLTH-C (新台幣 128.9 萬元)。本站也搶先針對最頂級的 GLTH-C 車型進行試駕體驗，讓讀者能瞭解其不同之處。

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Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
本次試駕車款為 Hyundai Tucson L Turbo Hybrid GLTH-C 車型，建議售價為新臺幣 128.9 萬元起。同時配有專屬閃電藍新色。
新在哪裡?
外觀：
●Turbo Hybrid 專屬車色：閃電藍。
●19 吋切削鋁圈 235/55/R19。
●客製銘版。
內裝：
●Two-Tone 豪華棕色內裝。
●雙前座通風 / 加熱 / 記憶座椅。
●BOSE 高階環繞音響 (8 支揚聲器)。
動力：
●首度搭載 1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電引擎，透過獨創的 TMED (Transmission Mounted Electric Device) 單軸雙動力系統架構，將渦輪引擎、油電馬達、6速手自排變速箱設計在同一驅動軸，大幅降低雙動能傳輸損耗，操控反應靈敏細緻。
●最大綜效馬力 230ps、最大綜效扭力 35.7kgm、油耗 19.0km/L。

外觀方面，Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 在 Sensuous Sportiness 概念基礎上新增專屬閃電藍新色 (另還有極地白、都會灰、岩石黑等車色選擇) 搭配 19 吋幾何式切削鋁圈與客製銘版，以突顯其特殊的身分。燈具方面擁有 LED 分離式頭燈、隱藏式 LED 鑽石日行燈、LED 車尾貫穿式光條。車身尺碼分別為 4,630x1,865x1680mm，軸距為 2,755mm。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
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隱藏式 LED 日行燈組與 LED 頭燈組，延續家族化的分離式設計，日行燈與車頭的水箱護罩造型相容一體，造就出不容錯認的面貌。
車身尺碼分別為 4,630x1,865x1680mm，軸距為 2,755mm。
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
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搭配專屬 19 吋幾何式切削鋁圈，視覺感濃厚。
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
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採用貫穿式 LED 燈條設計。
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尾門右側貼有 Turbo  Hybrid 字樣金屬客製銘版，增加辨識度。
內裝配備方面，Tucson L Turbo Hybrid 以品牌新世代的人因數位設計，飛瀑式中控台以簡約水平線條，帶出開闊平整化的駕駛視野，結合 10.25 吋大型數位儀錶及 10.25 吋多媒體影音系統。高階版本 GLTH-C 更採用雙色豪華棕色內裝，配上雙前座通風/加熱/IMS 記憶座椅與方向盤加熱功能、BOSE 高階環繞劇院系統，展現頂級尊貴的科技座艙氛圍。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
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車艙採用品牌新世代的人因數位設計，中控台以大自然飛瀑式為靈感，以簡約水平線條帶出開闊平整化的駕駛視野與介面。
四幅式方向盤後方設有換檔撥片，真皮材質觸感優異、握感也相當扎實。
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
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10.25 吋大型數位儀錶可顯示能源管理系統，讓駕駛清楚掌握車輛動態。
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
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左側有 Smart Trunk 智慧型感應式電動尾門、頭燈高度、巡跡防滑開關。
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
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多媒體觸控螢幕與儀表板相同均為 10.25 吋，內建系統為原廠規格，並且加入了中文化顯示。下方配備雙區恆溫空調，同時多媒體系統與空調介面悉數採用電容式觸控，在科技面上超越同級對手。
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
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中控台底部則提供雙 USB 插孔與 12V 電源，而開放式空間也設有無線充電板。
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
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中央鞍座的排檔作為電子按鍵式操作。
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
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高階版本 GLTH-C 更採用雙色豪華棕色內裝，配上雙前座通風/加熱/IMS 記憶座椅與方向盤加熱功能。座椅內部泡棉填充偏硬，但支撐性也相對較優異，長途駕駛較不容易感到痠痛。
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
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藉由 2,755mm 超大軸距，使得內部乘坐空間也比上一代獲得提升，同時後排中間的地板凸起也不算過高，對中間位置乘客的乘坐舒適性影響比較小。
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
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後座具備冷氣出風口，下方也有兩組 USB 充電孔。
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
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Panorama 全景式電動天窗以及 BOSE 高階環繞劇院系統為頂規車型限定。
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
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行李廂空間雖然未公布實際的容積表現，但同樣受惠加大的軸距與車長，可以很明顯觀察出儲物表現很出色，如需放置更多行李，也可以透過 4/6 分離式後座傾倒，放下大件物品沒問題，對於喜愛假日出遊的買家來說極具吸引力。
安全科技方面，擁有全車 6 具 SRS 安全氣囊並搭載完整 HYUNDAI SmartSense 全智能安全輔助科技，高達 20 項主被動安全包含 SCC 智慧型主動車距維持、LKA 車道偏移輔助、FCA 前方主動煞停輔助、BCW 盲區偵測警示、MCB 二次碰撞預煞系統等，以及同級最高階 LFA 全速域車道維持輔助、BCA 盲區碰撞避免輔助，與 RCCA 後方交通防撞輔助，頂規車型限定 BVM 盲區影像輔助系統、SVM 環景影像輔助系統等。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
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SVM 環景影像輔助系統為頂規車型限定，畫質清晰且流暢。
動力方面，搭載 1.6 Turbo Hybrid 先進渦輪油電引擎，應用 CVVD 連續可變汽門持續系統，透過改變汽門啟閉角度與延時精準控制，優化控制汽缸進氣量與直噴燃油的燃燒效率，產生最大綜效馬力 230ps/5,500rpm，最大綜效扭力 35.7kgm/1,500~4,500rpm。透過獨創的 TMED (Transmission Mounted Electric Device) 單軸雙動力系統架構，將渦輪引擎、油電馬達、6 速手自排變速箱設計在同一驅動軸，降低雙動能傳輸損耗。配置的高效永磁同步馬達，最大馬力 60ps、最大扭力 26.9kgm，電池採用充放電效率更佳的鋰離子聚合物電池、1.49kwh 整合模組，可在起步時輔助輸出純電加速，亦可替代傳統電瓶作為發電用。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
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首度搭載 1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電引擎，透過獨創的 TMED (Transmission Mounted Electric Device) 單軸雙動力系統架構，將渦輪引擎、油電馬達、6速手自排變速箱設計在同一驅動軸，大幅降低雙動能傳輸損耗，操控反應靈敏細緻。
開著 Tucson L Turbo Hybrid 上路，身為油電複合車型在起步時以安靜的電能帶動，加速平順且夠力，引擎介入後其運轉品質十分良好，單軸雙動力系統架構大幅降低雙動能傳輸損耗，油耗表現也與二驅版本 Toyota RAV4 Hybrid 旗鼓相當，具備出色的燃油經濟性。NVH 工程表現也具備不錯的隔音水準。操控方面，即便動力方向盤輔助偏向輕盈，但整體指向性優異，雖然 SUV 的慣性擺動難免較大，懸吊設定比起 Ford Kuga 要來得軟些，但比起 MG HS PHEV 則顯得硬一些，側傾更受惠於重心因油電系統而降低，相信可感到更高度的駕駛信心。不過在使用車道維持時，感測器貌似較為敏感，方向盤的修正次數有些平繁，若原廠可再加以優化，相信可以更加舒適。

國內車市 SUV 熱潮持續不減，油電、電動化趨勢也在全球急速擴散，各車廠紛紛推出 Hybrid、EV 車型，加上韓系車廠造車工藝與質感上偏向歐式的取向，近年在國內市場也造成一股旋風。而國產化的 Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 的產品實力其實相當高，油耗及性能表現相信也能與未來臺灣市場即將上市的全新大改款 Honda CR-V 以及 Nissan X-Trail 輕油電等車款抗衡，且本次更以高效能電池模組和油電電池分件模組拆修技術等優勢，祭出 8 年油電電池不限里程保固，建構完整售後服務計畫，強化產品實力，相信能夠吸引更多消費者入主。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 試駕
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