約台幣 72 萬起 Toyota 全新戰略車款 Yaris Cross 正式在印尼上市

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Toyota Yaris Cross 正式於印尼上市。在印尼登場的全新 Yaris Cross 共規劃1.5 G M/T、1.5 G CVT、1.5 S CVT、1.5 S CVT GT Sport、1.5 S HV CVT 以及 1.5 S HV GR Sport 六個車型等級，主要對手將是 Honda 也在不久前才登場 Elevate，其車身尺碼長寬高分別為 4,310 mm X 1,770 mm X 1,615 mm，軸距為 2,620 mm。
最頂級的 1.5 S HV GR SportYaris Cross 為 Toyota 最新的東南亞市場戰略車款，其外觀輪廓較歐規/日規車型方正許多，在車頭方面可以看到具備更大尺碼的水箱護罩，兩側則搭配銳利的LED 頭燈組及 LED日行燈，保桿下方也透過銀色護板點綴。而車身下沿則有大量的黑色塑膠防刮材質來突顯 Crossover 的風格。車尾部分，D 柱採用類Coupe SUV 的流線設計，搭配雙色車頂以及燻黑的尾燈組，使得整體視覺效果看起來更加運動化。
內裝部分則導入最新的 7 吋數位化儀表板和10.1 吋懸浮式觸控螢幕，配備上也相當豐富，從目前原廠公布的消息來看，提供了 Ambient Light 氛圍燈、Wireless Charging 手機無線充電面板、含腳踢式感應電動尾門、Panaromic Sunroof 全景天窗和電動座椅等，具備同級更高一階的配備表現。安全配備部分則配有 Toyota Safety Sense 先進主動安全輔助系統，提供主動緊急剎車、前方預防碰撞、車道偏移警示等，高階車型則有車側盲點偵測、RCTA 倒車盲點偵測和 360° 環景影像。
動力上搭載 1.5 升自然進氣車型搭載的是代號 2NR-VE/VEX 的1.5L Dual VVT-i 自然進氣引擎，最大馬力為104hp，峰值扭力為138Nm，而 1.5 Hybrid 車型則是採用代號 2NR-VEX引擎，引擎輸出值為 89hp、121Nm，電動馬達則為 79hp、141Nm，綜效輸出值為 109hp。
在國內市場部分，Yaris Cross 預期將取代將在今年下半年停產的 Yaris，而該車目前已被網友在國內測試的身影，相信不久後便會有進一步的消息。