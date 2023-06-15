預計 2024 參加達卡拉力賽 Ford Ranger T1+ 預告登場

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Ford Performance 宣布將推出全新的 Ranger T1+ 越野賽車。這次新推出的達卡拉力賽車將參加 Rally Raid T1+ 級別的比賽，其外觀上看起來就如同過去 NWM 車隊以 Rally-Raid Ranger 賽車的全新升級版，從車頭的水箱護罩和頭燈可以明顯看出，其依舊是基於上一代 Ranger為平台打造，並配備了經過重新調校的 3.5 升 EcoBoost 引擎和全新的空力套件，視覺上看起來相當狂野。
全新的 Ranger T1+ 賽車計劃將參加於 7 月在西班牙舉行的 Baja España Aragón 和 10 月的摩洛哥 Rally du Maroc 等比賽項目當中進行實際測試，預計將在 2024 年 1 月 5 日至 19 日在阿拉伯舉行的2024 年達卡拉力賽中正式亮相。
Ford Performance Motorsports 全球總監 Mark Rushbrook 表示，這次的 Ranger T1+ 賽車開發計畫是遵循”finish and learn”的理念所進行，並且不能低估面臨到挑戰的難度，並且需要與 Ranger T1+ 以及 M-Sport 和 NWM 等合作夥伴一起完成並從中學習，希望能夠發揮雙方領域的專業知識。同時參加達卡拉力賽將是一次學習的冒險經驗，也有助於 Ford 了解未來的競爭方式。但與所有賽車一樣，Ford 不只是為了獲勝而比賽，也希望在比賽當中獲取經驗來幫助消費者打造更好的產品。
Ford Performance 表示，以 Ranger 和 Ranger Raptor 為平台打造的賽車版本即將陸續推出，而作為 Ford在參加全球越野賽事的一份子，這次 Ranger T1+ 的預告推出對於喜愛越野賽事的車迷來說也相信備感期待。