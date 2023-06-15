較預售調漲 10 萬 BMW M3 Touring 正式售價 615 萬在台上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
BMW 國內總代理汎德汽車正式宣布 M3 Touring 以 615 萬元正式在台上市。外觀上 G81 M3 Touring 採用與 M3 Sedan 相同的設計語彙，採用垂直無框雙腎形水箱格柵設計搭配大型側進氣口，同時迎合 BMW M GmbH 50 周年也特別選用 50 周年紀念廠徽，而無論選擇何款顏色，車頂一律標準提供黑色烤漆，但車主也可以選配同車色車頂。為了進一步突顯性能氣息，具備相當外擴的後葉子板，後保險桿內整合雙邊雙出排氣尾管與大型擴散器，反光片採用直立設計並坐落於保險桿外側，排氣管採用雙邊雙出設定，視覺效果頗為霸氣。
內裝部分則選用小改款後的 iDrive 8.0 介面，配有 12.3 吋液晶儀表板與 14.9 吋多媒體觸控螢幕，標準採用 Merino 皮質包覆 M Sport 座椅，並可額外選配 M 專屬碳纖維賽車桶型座椅，具有電動調整及加熱功能，椅背全面使用輕量化的碳纖維包覆，較標準的 M 專屬跑車座椅減輕了 9.6 公斤。空間機能上，後座椅背可以按 40 : 20 : 40 的比例進行拆分，可讓車輛的載貨容積從 500 公升提升至 1,510 公升。
動力配置方面，M3 Touring 與房車版本同樣採用 M TwinPower Turbo 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎，具備 510hp 最大馬力及 650Nm 峰值扭力，搭配含 Drivelogic 換檔邏輯的 M Steptronic 8 速變速箱及後輪驅動，0-100km/h 加速僅需 3.6 秒。而國內引進的 BMW M3 Competition Touring 均標配 M 複合式煞車套件或可選配 M 碳纖維陶瓷煞車系統，兩種都擁有電子輔助功能，因應駕駛踩踏壓力的不同而調整煞車力道，駕駛也可以依照行車需求自行選擇較為舒適或是直接的煞車踩踏回饋感受。
BMW M3 Competition Touring 結合了強勁性能與 Touring 旅行車的空間機能，能夠滿足熱血的駕乘體驗並兼具日常生活使用，據悉目前全台已接單超過 200 張，交車時間最快於 6 月底開始。