沖繩景點｜2023海外畢旅推薦 人生不能缺少一趟和好朋友的海島之旅！

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圖 / 写真AC
只要提到沖繩，一定就會想到亞洲最大的美麗海水族館，此處不僅有海豚秀、海景餐廳、珊瑚海等園區，重頭戲便是名為黑潮之海的巨大水槽，其內部容量高達7,500公噸，且一旁還有海底隧道的設計，遊客可近距離看著身長超過8公尺的鯨鯊與各種罕見魚類，讓平日難以想像的海中世界帶來莫大震撼。
地址：沖繩縣國頭郡本部町字石川424番地
營業時間：淡季 8：30～18：30，旺季 8：30～20：00
入園費用：2180日圓
北谷町美國村
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受到美軍長駐的影響，沖繩的美國村令人彷彿瞬間置身於美國西部，在此可以逛街購物、感受異國風情。推薦大家在傍晚時分乘坐摩天輪，居高臨下欣賞海平面的落日餘暉。而美國村內也不乏特色餐廳與酒吧，可供多人團體度過充滿歡笑的夜晚。
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美國村的另一個優點，就是周遭飯店與民宿眾多，且在生活機能充足之餘，距離知名的美濱海灘也近在咫尺，步行幾分鐘即可抵達，很適合作為待在沖繩時的住宿地點，如此不管是品嚐各國料理、大肆採買或是往返各大景點都極為便利。
地址：沖繩縣中頭郡北谷町美濱
營業時間：視各個商店而定
入園費用：免費
品嚐沖繩美食
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日本各個地方的特產不同，而在民風純樸的沖繩當地，自古以來的傳統餐點都兼具美味與健康，代表性料理諸如沖繩蕎麥麵、涼拌海葡萄以及苦瓜炒蛋。順道一提，沖繩的苦瓜與台灣苦瓜截然不同，少了濃濃的苦味、多了微微的甘甜，怕苦的人也會忍不住一口接一口。此外，也能選擇到燒肉餐廳或是壽司店，大啖下方照片一般肥美多汁的石垣牛。
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跳島探索海中世界
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如果想趁著一生一次的畢業旅行，與好友們進一步結伴探索海島，也可以考慮規劃跳島行程。沖繩周遭遍佈著許多小島，地理位置與環境讓島上的自然生態更加豐富，相當適合潛水或浮潛，將可看到難以計數的鮮豔魚兒與海中生物。
石垣島
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石垣島可不只是盛產聞名國際的美味石垣牛，還擁有日本面積最大的珊瑚礁群，海中因而呈現一片多采多姿的生動景象。對於不諳水性的人來說，也可以參訪奇特的鐘乳石洞、或是搭乘底部透明的玻璃船，在海面上悠閒地感受微風吹拂。
交通方式：從那霸機場搭乘直達航班
宮古島
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日本許多旅遊網站都會票選全國最美的海灘，榜上最常出現的地名應可說是宮古島，其中更有號稱東洋最美海灘的與那霸前濱海灘，潔白無瑕的細沙與清澈見底的海水，交織成一片世外桃源般的天地。除此之外，島上還有橫跨大海的伊良部大橋，長年皆是社群媒體上的人氣打卡地點。
交通方式：從那霸機場搭乘直達航班
國際通商店街
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那霸機場附近的國際通是一條熱鬧非凡的商店街，採用日本傳統的半開放式街道，沿街兩旁盡是令人眼花撩亂的土產店、小吃店與手工藝品店。與海邊的大型飯店相較之下，此區域的住宿房價低廉許多，建議可以作為行程的最後一站。
手工藝體驗
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在商店街中，還會見到手工藝師傅在現場吹玻璃，此技術屬於沖繩特有的傳統技藝之一。如果行程還有時間，大家也可以預約報名體驗課程，在師父的帶領下，與同學一起親手製作出獨一無二的玻璃擺設或是花瓶，作為旅行的紀念品。
沖繩伴手禮
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在旅行的最後，可以在商店街尋找沖繩才買得到的伴手禮，為無法參與畢旅的同學們帶來一絲熱帶風情。當地最為出名的食品有黑糖點心、紅芋塔、雪鹽糖，而零食大牌 PRETZ、KitKat 與 Calbee 也有推出沖繩限定系列。另一方面，若想購買可長久保存的品項，也可以找到以民俗技法手工編織而成的傳統吊飾、沖繩風獅爺小陶偶等等。
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原文出處 : ReadyGo 沖繩景點｜2023海外畢旅推薦 人生不能缺少一趟和好朋友的海島之旅！
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