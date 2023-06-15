全貌揭曉 / 折合約 117.4 萬臺幣起　全新第四代 Toyota Alphard 日本型錄曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，全新第四代 Toyota Alphard 延續傳承高聳寬闊的車頭並維持鋼琴烤漆與鍍鉻交織的樣式，LED 頭燈造型較以往顯得更加銳利，極具視覺張力。側面可看到前車門下半部的鍍鉻線條接替到 B 柱滑門之後上方的鍍鉻飾條形成一個 Z 字型的設計，依車型不同配置各樣式的多幅鋁圈，雖目前尚未有完整尺碼數據，但推估將會來得更加龐大。車尾佈局則依舊保有改款前的輪廓，但換上了全新設計尾燈造型，科技感濃厚。Vellfire 擁有幾乎相同的造型，但車頭水箱護罩和保險桿側簾採專屬設計，搭配跑格化輪圈，散發出更加運動的氛圍。
內裝方面，同樣保有一貫日式豪華風格，中控台佈局簡潔並注重實用性，同時以木紋飾條、鋼琴烤漆飾板以及鍍鉻金屬裝飾，前排享有三幅式多功能方向盤大尺寸中央多媒體介面等。後方將同樣擁有寬闊舒適的乘坐空間，門板上的印花更提升整體奢華感，並提供雙獨立 Ottoman 座椅 (扶手上具有可拆卸式控制面板)、第三排座椅、多色氣氛燈、多媒體影音系統、分離式電動天窗、獨立空調、JBL 高級環繞音響等頂級配備。
底盤將採用與第二代 Lexus LM 相同的 GA-K 平台，動力推估將採用 2.5 升自然進氣直列四缸油電混合動力和 2.4 升渦輪增壓油電動力 (目前尚未有實際性能數據)，並提供 E-FOUR 與前輪驅動二種設定。
Toyota Alphard 自 2010 年正式導入台灣以來，便以霸氣的外觀設計和細膩的豪華內裝著稱，擄獲了許多企業主、營業用車買家的芳心。而第三代車型在銷量上更是達到此級距車型前所未有的市場巔峰，隨全新改款車型呼之欲出，相信眾多消費者已經拭目以待，而詳細配備以及建議售價也即將揭曉，本站將會持續追蹤並迅速報導。