獨樹一格，突破傳統框架　Peugeot 408 GT Preimum 試駕

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本次試駕車型為全新 Peugeot 408，且是最頂規的 GT Premium，建議售價為新臺幣 156.9 萬起。新在哪裡?
外觀：
●Peugeot Maatrix LED 頭燈 (GT 以上車型搭配)。
●19 吋黑銀雙色鑽石切削鋁圈(GT 以上車型搭配). 全車系尺寸皆為 205/55/19。
●SUV 及 Fastback 兩類元素斜背跨界車型。
●GT 專屬車側盾形獅徽、GT 專屬車身銘牌。
●獅王鬃毛風格水箱護罩、獅耳風格後擾流翼、亮黑後視鏡蓋＆B 柱飾蓋
●電動啓閉尾門 (腳踢感應)。
●特殊車色：魅惑紅、珍珠白 (選配價 $30,000)。
內裝：
●Peugeot i-Cockpit 駕駛導向座艙設計。
●10 吋車載主機＆原裝中文導航 & i-Toggles 虛擬觸控面板&無線 Apple Carplay/Android Auto。
●GT 麂皮＆皮革＆織布三材質跑車座椅。 NAPPA 座椅 (選配價 $90,000)。
●Cielo 全景式深染色天窗(選配價 $60,000)。
●3D Quartz 立體投影式抬頭顯示儀表板(5 種主題配色/8 種車室氣氛燈)。
●GT 專屬小盤徑打孔皮革包覆方向盤。
●GT 專屬光感應自動防眩後視鏡 (無邊框設計)。
●雙前座電動座椅(駕駛 10 向 ＆ 兩組記憶 ＆ 迎賓模式 & AGR 背脊健康座椅、副駕 6 向)。
●雙前座 4 向電動腰靠、3 段電熱、8 種按摩功能。
●GT 黑頂篷、腳踏墊、金屬踏板、門檻、行李廂防護飾板
●One Touch 後座椅背自動前傾收折 (6/4 分離)。
安全：
●Night Vision 夜間駕駛視覺輔助(選配價 $100,000)。
●6 具 SRS 氣囊。
●5 組 3 點式安全帶。
●360 度環景 (GT 以上車型搭配)。
●ADAS 先進駕駛輔助系統。
動力：
●1.2L 直列三缸渦輪增壓汽油引擎，排氣量 1,199 c.c.。搭配 EAT8 智慧型 8 速手自排變速。
●最大馬力 130bhp/5,500rpm 最大扭力 230Nm/1,750rpm。
●EMP2 模組化平臺打造。
外觀方面，Peugeot 408 車身採用跨界休旅設計，成功融合 SUV 及 Fastback 兩類元素的車種，車身尺碼長 4687mm、高 1732 mm，軸距為2787mm，線條尖銳的車頭配上了全新的盾牌廠徽，足踏顛覆傳統的 19 吋幾何圖形輪圈。GT 車型採用水箱罩與車身同色的設計，在兩側同樣配置了尖牙形 LED 燈條，配有 Ｍatrix LED 頭燈組，車側更在前門放上了盾型廠徽銘牌，車尾類 Coupe 的造型充滿跑房個性並具有分離式設計的後保險桿。
嶄新品牌設計語彙強化車頭視覺意象。
獅子鬃毛放射狀水箱護罩結合全新品牌盾形獅子廠徽。
引擎蓋線條延伸兩側 PEUGEOT MATRIX LED TECHNOLOGY 2.0 頭燈組與獅子獠牙 LED 日行車。
車身尺碼長 4,687mm、寬 1,859mm、高 1,732 mm，軸距為 2787mm。斜背造型的流暢線條，打造低風阻係數姿態。
車側更在前門放上了盾型廠徽銘牌。
四周配有大面積黑色防刮材質，增添跨界風格。
19 吋鑽⽯切削⿊銀雙采鋁合⾦輪圈附有獅徽五爪星型中⼼孔蓋，質感相當優秀。
側挑高腰線貫穿全車至車尾揚起之稜線設計，搭配尾門上方獅耳風格後擾流尾翼。
Fastback 斜背設計結合 LED 獅爪印象尾燈及亮黑腰帶設計。
車尾底部擁有大面積雙黑化材質後保險桿，排氣管採隱藏式設計。內裝方面，導入最新一代的 PEUGEOT i-Cockpit，儀錶板採用全數位樣式，中控台上的 10 吋多媒體觸控螢幕增列更多的觸控按鍵設計，排檔方式為按鍵式的設計，增添不少科技感。在機能部分，第二排腿部空間達 188mm，行李箱容積為 536 升，後排座椅放倒後可擴增到 1,611 升。GT 車型上增加了 i-Toggles 虛擬觸控面板，可自定義快捷鍵。
Peugeot 408 導入最新一代的 i-Cockpit 車艙設計。
方向盤小盤徑搭配非真圓的設計，與特別向上擺放的儀錶板互相搭配，握感相當出色，表面的皮革包覆搭配車縫線也帶來良好的質感，在行駛時轉動則因小盤徑的設計而讓操控感受更為俐落。換檔撥片更採鋼琴烤漆處理，質感優異。
3D QUARTZ 立體投影式抬頭顯示儀錶板呈現生動、清晰行車資訊，並可在 2D 及 3D 顯示來回切換。
即便擁有斜背的外表，後方擋風玻璃仍然提供頗佳的視野表現。
10 吋 HD 全彩觸控螢幕音響通資系統直觀操作，增添使用便利性。支援無線 / 有線雙模式連結智慧型手機 Android AutoTM 或 Apple CarPlay®，至多可連接 2 支智慧型手機藍芽連線。
全新導入 PEUGEOT i-TOGGLES® 客製化操作介面，依據個人使用習慣於虛擬按鍵觸控面板設定至多 5 組常用功能快捷鍵，有效簡化操作邏輯也提供切換車輛資訊界面之高實用機能。GT / GT Premium 車型更標配 TomTom 導航圖資，提供 3 年 OTA 線上圖資更新服。
提供多種氛圍燈切換選擇。
Qi WIRELESS 智慧型電話無線充電為全車系標準配備。
配備 e-TOGGLE 電傳線控撥動式檔位控制。
中央具有多處充電插槽以及置物空間。
全車系配有⾼傳真揚聲器 (2⾼⾳A柱、2低⾳前⾨、2廣頻段後⾨)。
CIELO 全景式深染⾊天窗與⼿動遮陽板為 GT / GT Premium 選配 ($100,000)。
全車標配符合人體工學設計座椅，擁有高支撐性及絕佳包覆性，椅面由麂皮、皮革、高級織布材質設計而成。GT Premium 車型駕駛座椅更配備德國背脊健康協會專業認證 AGR 背脊健康座椅，且雙前座椅提供駕駛座 10 向電動調整附 2 組記憶設定及副駕駛座6向電動調整，以及電動加熱、多模式按摩功能，還提供法國原裝 NAPPA 藍色或黑色皮革座椅選配項目。
同時配有金屬門檻飾板及踏板。
立基於平整化車艙搭配 2.79 公尺車身軸距，使第二排乘員擁有 18.8 公分的寬裕膝部空間，搭配後座中央扶手附電話放置區與雙置杯架。
中船上設有冷氣出風口及兩個 USB 充電口。
藉由 60 / 40 分離後座椅全傾功能，使行李廂容量可自 536 公升大幅提升至 1,611 公升，行李廂底部層板下另有 36 公升額外儲物空間，且滑雪板通道設計可放置至長達 1.89 公尺之長形物件。
另配有網袋可放置小型物品。
GT 以上車型標配腳踢感應式電動尾⾨。安全科技方面，Peugeot 408 以高強度複合應用鋼材結構，結合車頭及車尾撞擊吸收、分散裝置。標準配備 6 具 SRS 安全氣囊，搭配 ADAS 先進駕駛輔助系統，具備 ESP 電子車身穩定系統、ABS 防鎖定煞車系統、ASR 加速防滑控制系統、DSC 動態穩定控制系統、EBA 緊急煞車力道輔助裝置、EBFD 電子式煞車力分配系統、EHW 緊急剎車自動燈光警示、ESC 電子車身穩定控制系統、ESC 電子車身穩定系統開關、LTW 車外低溫警示及後方駐車雷達等。同時配備 ACC 主動式定速巡航附自動煞車及再啟動功能、ASB 主動式煞車輔助系統、BSM 長距離盲點偵測警示系統、DAA 駕駛注意力警示系統、DRIVE ASSIST 快速道路 / 高速公路駕駛輔助、ETSR 進階號誌辨識系統、FCW 前方碰撞預警系統、HBA 智慧型遠近頭燈切換系統、HAS 斜坡起步輔助系統、ISA 智慧型速率調整系統、LKA 車道維持輔助系統、LPA 車道保持輔助系統、LTW 車外低溫警示、SLI 速率掃描辨識系統、TPMS 胎壓偵測輔助系統、RCTA 後方車流警示系統及 180° 多模式自動切換駐車後鏡頭附後高壓清洗功能等；GT / GT PREMIUM車型則提供 360° 多模式自動切換駐車輔助。
搭配完善 ADAS 先進駕駛輔助系統。
GT / GT Premium 車型提供 360° 多模式自動切換駐車輔助，擁有 4 鏡頭附後高壓清洗功能。
Night Vision 夜間駕駛視覺輔助 (選配價 $100,000) 可在夜間啟動，提供更加清晰的夜間行駛過程。
後座配有 ISOFIX 兒童安全座椅扣。動力方面，Peugeot 408 搭載 1.2 升 PureTech 缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，符合最新 Euro6 歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新WLTP全球輕型車測試規範，提供 130bhp/5,500rpm 最大馬力及 230Nm/1,750rpm 峰值扭力，平均油耗為每公升 16.3 公里，能源效率等級達 3 級。採用 EAT8 智慧型 8 速手自排變速系統，並配備 e-TOGGLE 電傳線控撥動式檔位控制及 F1 換檔撥桿。懸吊採前麥花臣附下 A 臂及防傾桿、後扭力樑附防傾桿配置。
搭載蟬聯 4 屆國際引擎大賞 International Engine of the Year 最佳引擎之 1.2 升 PureTech 缸內直噴渦輪增壓汽油引擎。
具運動、標準、ECO 等三種駕駛模式。
GT 以上車型配備 Drive Sport Pack，轉向、加速反應、變速箱邏輯與引擎聲浪(可關閉）。開著 Peugeot 408 上路，整體擁有優異的行路品質，不僅駛過坑洞的衝擊感被修飾得宜，車身穩定度亦具備上乘水準，對於路面資訊的過濾同樣到位，遇連續不平路面能提供駕駛者足夠訊息，卻未明顯影響舒適性。過彎動態方面，整體屬俐落，面對彎道環境卻依舊能穿梭自如，可說是相當稱職的跨界車款。運轉噪音隔絕頗具水準，但震動抑制不算佳作，低轉速域依舊能明顯察覺三缸身份的一面，130 匹馬力雖無法提供太多激情回饋，但就一般道路使用來說算是相當堪用，而 8 速手自排變速箱換檔速度頗為優異，三種駕馭模式實際體驗能發現其油門、變速箱調性差異均頗為顯著，但轉向手感冒似沒有明顯變化。
作為法國品牌的 Peugeot，近年來針對旗下車款進行全面性的設計革新，在各國市場廣受好評，而全新 408 將現在市場上最熱門的休旅以及跨界車融合為一，創造出了一輛截然不同的車型，除了將豐富感性的法式美學帶入消費者生活中，更成為市場上相當獨特的存在。而未來寶嘉聯合也將會一併導入 Peugeot 408 姊妹車款 Citroën C4，並確定將提供汽油、純電兩種動力規格，有興趣的讀者可 [按此參閱詳情]。