預計秋季正式發表 第三代 Volkswagen Tiguan 首度公開

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Volkswagen 首度揭露第三代大改款 Tiguan 的訊息。外觀方面，新一代 Tiguan 的輪廓較現行款增添了不少的圓潤感，並於車頭導入品牌最新的設計，其水箱護罩面積縮小，保險桿的氣壩設計面積進一步加大，同時在頭燈及水箱罩上緣也導入了貫穿式的 LED 燈組， 整體看上去更加向 ID. 電動車家族看齊。而在車身側面部分，其腰線設計從前葉子板向後上揚，並採用分段式的設計，而 C 柱造型依舊相當厚實，而尾燈則與現行款接近，仍採用較剛直的線條來構成。
根據 Volkswagen 官方指出，全新Tiguan 的車長增加了 32mm，達到 4,551mm 之譜，同時車身高度增加 5mm 達到 1,640mm 的表現，而車寬則為 1,939mm，軸距達 2,681mm。而未來若 Allspace 七人座車型持續推出，那麼尺碼也將進一步再放大。
內裝部分目前雖然尚未公開，不過據了解入門車型將搭載 12.9 吋多媒體觸控螢幕，而中高階車型則將配備尺寸更大的 15 吋螢幕，並換上解析度更優秀的 OLED 螢幕，當然像是 10.25 吋全液晶儀錶板、抬頭顯示、無線充電板等科技配備也都會一應俱全。
動力表現上，預期將持續提供燃油車型，包含汽、柴油動力以及插電式混合動力，其中 PHEV 插電式混合動力車型的續航里程將達到 120 公里，最大輸出預計在 201hp 至 268hp 之間，並支援快充功能。