台北旅宿｜長榮桂冠酒店（台北）　沉浸優雅海洋風旅宿

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二樓「長園廳」的午、晚餐時段主廚以長榮經典傳承的廣式粵菜搭配江浙料理及台菜，口味多元，熱賣的「霸王鵝」饗宴，精選超過7斤、外表厚實肉質細緻的大肥鵝，一鵝五吃讓人大呼過癮。
店家資訊
長榮桂冠酒店（台北）
地址：台北市松江路63號
電話：02-2501-9988(總機)/ 02-2518-8399轉2888長園廳
消費：霸王鵝套餐5,580元+10%
長榮桂冠酒店（台北）住房及餐飲優惠
A.2023菁鑽聯盟聯合貴賓券
＊高級套房一晚，含早餐2客，售價3,999元。
＊以上內容適用平日。
假日(週六、國定假日、連續假期)加價1,000元。12/31及農曆春節期間入住得依本券售價折抵等值房帳並補足現場售價差額。
B.6000元普發金專案
優惠期間：即日起至2023年8月31日
優惠對象：限本國籍客人。
適用專案：＊三天兩夜住房專案（須連住或一晚兩間）。
高級客房每晚3,000元起，不含早餐，續住同價。
＊豪華家庭套房專案，每晚6,000元，不含早餐。
＊一泊二食專案高級客房每晚6,000元起，含早餐及晚餐/午餐（雙鮮龍蝦組合餐）。
＊住宿期間如遇展期期間、周六及連續假期每晚加價1,000元。
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