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台北旅宿｜長榮桂冠酒店（台北）　沉浸優雅海洋風旅宿

台北旅宿｜長榮桂冠酒店（台北）　沉浸優雅海洋風旅宿
台北旅宿｜長榮桂冠酒店（台北）　沉浸優雅海洋風旅宿

行遍天下旅遊網

下榻長榮桂冠酒店（台北），推開以台灣墨玉綠蛇紋石裝飾門把、船舶纜繩鍛造雕花門片進入大廳，映入眼簾是牆壁的泰晤士河古畫、波浪圖案地毯搭配古典沙發皮椅，美輪美奐。輔以施華洛世奇水晶鑲嵌、猶如海上星辰的大廳水晶燈飾，右側迴旋梯垂掛的北極星和閃亮流星，低調奢華藏在細節中。

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酒店鄰近松江南京與忠孝新生雙捷運車站，所泊處昔日是長榮海運企業總部，也是以航運拓展世界版圖的長榮集團「起家厝」，酒店外觀呈現海運貨櫃格狀特色，館內滿載海洋珍寶，猶如一艘停泊在都會大道上的豪華遊艇。無論是配備360度旋轉電視的一大床高級套房、20坪空間兩床的豪華家庭套房，或是其他房型，每間皆配備義大利國寶級Dubini家具與鋼琴烤漆原木家具，三層隔音氣密窗讓房內維持32分貝寧靜度，浴室則有荷蘭純手工打造24K鍍金臉盆及免治馬桶，即使窗外車水馬龍，只要回到房內就能享用舒適空間。

二樓「長園廳」的午、晚餐時段主廚以長榮經典傳承的廣式粵菜搭配江浙料理及台菜，口味多元，熱賣的「霸王鵝」饗宴，精選超過7斤、外表厚實肉質細緻的大肥鵝，一鵝五吃讓人大呼過癮。

店家資訊

長榮桂冠酒店（台北）

地址：台北市松江路63號

電話：02-2501-9988(總機)/ 02-2518-8399轉2888長園廳

消費：霸王鵝套餐5,580元+10%

長榮桂冠酒店（台北）住房及餐飲優惠

A.2023菁鑽聯盟聯合貴賓券

＊高級套房一晚，含早餐2客，售價3,999元。

＊以上內容適用平日。

假日(週六、國定假日、連續假期)加價1,000元。12/31及農曆春節期間入住得依本券售價折抵等值房帳並補足現場售價差額。

B.6000元普發金專案

優惠期間：即日起至2023年8月31日

優惠對象：限本國籍客人。

適用專案：＊三天兩夜住房專案（須連住或一晚兩間）。

高級客房每晚3,000元起，不含早餐，續住同價。

＊豪華家庭套房專案，每晚6,000元，不含早餐。

＊一泊二食專案高級客房每晚6,000元起，含早餐及晚餐/午餐（雙鮮龍蝦組合餐）。

＊住宿期間如遇展期期間、周六及連續假期每晚加價1,000元。

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