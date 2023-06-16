產品線縮編 Volkswagen Arteon 有望在 2024 年後停產

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Volkswagen Arteon 車系銷售不如預期，有望在品牌推動新計畫後退出市場。不過 Volkswagen 目前並沒有明確指出有哪些車款的銷量不佳，僅是提到了 Arteon 車系，這款車型在 2022年於北美市場的銷量下滑了 69%，僅售出了 1,742 輛，僅佔品牌去年總銷量 301,000 輛的一小部分。而 2023 年第一季，Arteon 車系的銷量成長了 1,000% 以上，但實際銷量也僅有 528 輛，也意味著該車的產品魅力不如以往。
Volkswagen 品牌負責人Thomas Schaefer表示，Volkswagen 將更專注於部分幾款核心車型，將產品旗下的產品線更加簡單化，而這是實現高利潤的一種方式，包括減少每款車型的零件數量，例如新推出的 Volkswagen ID.7 的架構就比 Golf更加簡單化，同時希望透過優化工廠產能及生產效率，以應對不斷變化的市場需求。
Volkswagen 將此次的計畫稱作 Accelerate Forward | Road to 6.5，並將設立一個全新的管理部門來監督這項工作，預期可以在 10 月之前啟動並執行，在最短的時間內完成目標。而該計劃預期能讓品牌於 2026 年節省 100 億歐元，讓銷售回報率達到 6.5%。
Arteon 車系的停產時間尚未確認，但有消息指出該車在推出 2024 年式車型後售完便不再生產，後續產品定位將由 ID. Aero 取代，而未來以 MQB 及 MEB 平台打造的車款將一起成為品牌實現獲利最重要的平台。