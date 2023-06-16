DFSK Mini EV 姊妹車 Seres E1 獲印尼市場熱情迴響

我是廣告 請繼續往下閱讀
其車身尺碼長寬高分別是 3,030x1,495x1,640 (mm)，軸距則為 1,960mm，車頭配置與頭燈結合的黑色面板，線上販售車款擁有 LED 日行燈，中央的車型徽飾將充電孔隱藏其中，保險桿加入黑色線條點綴，車側在車門與後葉子板間採用一道明顯的鈑金褶痕來增加動感，足踏 145/70R12 胎圈，尾燈則與後葉子板黑色飾板結合。
內裝方面，採用雙排四人座設定，座艙以雙色搭配勾勒出環抱造型，方向盤為雙幅式設計，儀錶板採用 7 吋全數位設計，中控台配置多媒體觸控螢幕，支援倒車顯影功能，後座傾倒後具備 834 公升的置物容積。動力配置方面，採用 Shanghai Automotive Electric Drive Co., Ltd. 所生產的電動馬達，可輸出約 34hp 最大馬力及 100Nm 峰值扭力，搭配 16.8kWh 磷酸鐵鋰電池。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興所販售的車款均為汽油貨車，純電動車及廂型車尚未導入，現行車款分為雙廂大穩發 S2.5t 與一廂金穩發 S2.5t 共 2 款。即日起，購買穩發商用車即享【全民瘋現金 挑戰同級最低價】超值購車優惠專案，「金穩發S2.5t」推出入門版汰舊換新價42.8萬元起，是金穩發上市發表以來最低價。也是頭家入手的最佳時機。現在入手更可享有全車系輕鬆分期 0 頭款、領牌加贈丙式車體險與配件等好康。