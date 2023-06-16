德製手排性能鋼砲　Ford Focus ST X Hatchback 6MT 試駕

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本次試駕的車款是 Ford Focus ST X Hatchback 6MT，建議售價為新臺幣 148.9 萬元起。新在哪裡?
外觀：
●頭燈組重新設計。
●前保桿造型更加簡潔俐落。
●廠徽位置從原來的水箱罩上方被移至水箱罩之上。
●新款 LED 尾燈組。
內裝：
●全新 13.2 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕 (搭載 SYNC4)。
●升級雙前座 14 向調整的 Ford Performance 性能跑車電動座椅 (附加熱功能)。
外觀方面，Focus ST X Hatchback 6MT 配備 ST 專屬套件突顯純正性能血統，包含：專屬 ST 銘牌標誌的車頭霧黑型水箱護罩、ST 專屬運動化大型擾流尾翼、雙邊單出尾管、ST 專屬空力套件 (前後下擾流／側裙／賽道級大型擾流尾翼)、ST 專屬迎賓踏板與車尾 ST 專屬銘版，同時更具備 ST 專屬前／後加大碟盤與大型紅色卡鉗，並標配 Pirelli P ZeroTM 高性能跑胎。另外採用全新 Ford Matrix LED 矩陣式智能動態照明系統 (含動態／靜態照明、速域調整光線模式、車道線轉向預判照明、智慧型防眩光遠光燈、AHB自動遠光燈、轉向輔助照明與自動水平調整)，系統可根據路況以全車 120 組 LED 晶片組自動調整燈光照射範圍。尺碼方面，長寬高分別為 4,393x1,825x1,455mm，軸距為 2,700mm。
配備 ST 專屬套件，呈現出與普通車款不同的運動氣息。
Ford Matrix LED 矩陣式智能動態照明系統 (含動態/靜態照明、速域調整光線模式、車道線轉向預判照明、智慧型防眩光遠光燈、AHB自動遠光燈、轉向輔助照明與自動水平調整)，系統可根據路況以全車 120 組 LED 晶片組自動調整燈光照射範圍，趨近日光的色溫為夜間奔馳帶來清楚的動態視野。
保險桿兩側氣簾充滿殺氣。
尺碼方面，長寬高分別為 4,393x1,825x1,455mm，軸距為 2,700mm。
全車系標準配備 Keyless 車門啟閉系統。
具備 ST 專屬前/後加大碟盤與大型紅色卡鉗，並標配 Pirelli P Zero 高性能跑胎，規格為 235/35R19。
配有賽道級大型擾流尾翼，視覺張力十足。
LED 車尾採用燻黑設計尾燈，看上去更加具有運動氣息。
採用雙邊單出排氣管配置，聲浪令人熱血沸騰。車室方面，採用德意志黑內裝鋪陳，全新 13.2 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕並整合新世代 SYNC® 4 娛樂通訊整合系統，提供無線 Apple CarPlay® 及 Android Auto™、原廠導航、HUD 智慧型抬頭顯示器，且具備 Qi 無線充電座和 B&O 重低音環艙音響系統等多項配備。ST 專屬平底運動化方向盤則於右側多功能按鍵附「S」鍵與「Mode」選擇模式鈕，駕駛人可在駕駛狀態下以迅速直覺反應切換動態模式。車系亦升級雙前座 14 向調整的 Ford Performance 性能跑車電動座椅 (附加熱功能)，其通過 AGR 德國脊背健康協會認證，帶來性能駕馭氛圍並兼具乘坐舒適度。
車艙採德意志黑內裝鋪陳，並在諸多細節處採用類碳纖維飾板及紅色車縫線。
配置三輻式非真圓多功能方向盤，具有換檔撥片，右側多功能按鍵附「S」鍵與「Mode」選擇模式鈕，駕駛人可在駕駛狀態下以迅速直覺反應切換動態模式。
標準配備 12.3 吋液晶智慧多功能儀錶板，畫質清晰且容易判讀，介面更會隨駕駛模式而做變化。
配備 HUD 智慧型抬頭顯示器，讓駕駛能更輕鬆判讀行駛數據。
全新 13.2 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕，透過大尺寸高解析度 2K 畫質精細呈現多樣訊息，並導入人因介面及運算效能全面升級的新世代 SYNC®4 娛樂通訊整合系統，大幅度精簡中控系統的實體按鍵，整合至 13.2 吋超大螢幕當中。同步支援無線 Apple CarPlay® 及 Android Auto™，並可顯示最新動態行車模式畫面、原廠導航等便捷功能。
標配 B&O 重低音環艙音響系統，具備 9 支揚聲器，尾廂更放有動茲重低音喇叭 (附等化器 & 擴大機系統)。
下方保留 FORD POWER 引擎啟動鍵、停車位指引、Auto-Start-Stop 引擎自動啟閉系統、前擋風玻璃除霧等實體按鈕。
前座擁有 Qi 無線充電座、Type A+C 充電座以及 12V 取電孔。
六速排檔感質感優異，入擋明確且扎實，拉起下方拉環才可進入倒車檔。
下方具 EPB 按鍵式電子手煞車、Auto-Hold 智慧型煞車鎖定系統，右方亦有兩個附夾緊功能的杯架。
中央扶手可做前後滑移，打開後具有不小的置物空間。
配有自動防眩車內後視鏡。
全景式大型電動天窗可營造更明亮的空間感。
雙前座 14 向調整的 Ford Performance 性能跑車電動座椅 (附加熱功能)，其通過 AGR 德國脊背健康協會認證，帶來極致性能駕馭氛圍並兼具乘坐舒適度。
門檻貼有專屬 FORD PERFORMANCE 字樣飾板，質感優異。
油門、剎車及離合器踏板皆採金屬裝飾。
後排座椅頭部與膝部空間對於普遍民眾來說已足夠，乘坐角度及舒適性都能滿足，但整體來說還是比 Wagon 車型來得更加緊湊。
前排椅背附有地圖袋。
中船下方設有 Type-A 及 Type-C 充電口。
後排底板隆起不算太高，提供第三位乘坐者更舒適的腿部空間。
後行李廂空間內部空間方正，同時可做 6/4 後座分離傾倒，機能性具備一定水準表現。安全科技方面，車系全面搭載 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統，將原德國市場選配項目列為台灣市場全面標配，如 CTA 倒車警示與車側來車輔助煞停系統和 BSA 視覺盲點偵測與輔助系統，搭配透過 iACC 智慧型定速巡航系統、AEB 全速域輔助煞停 (附 PCA 前向碰撞預警系統)、ISA 智慧型速限輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統、ESA 閃避轉向輔助系統等多項駕駛輔助。
福特六和將原德國市場選配項目列為台灣市場全面標配，提供包含：IA 十字路口輔助煞停系統、CTA 倒車警示與車側來車輔助煞停系統和 BSA 視覺盲點偵測與輔助系統等實用安全科技。
倒車顯影畫質清晰，讓駕駛可輕易判讀。動力及底盤方面，搭載專屬調校 2.3L EcoBoost®280 雙渦流渦輪增壓汽油引擎，擁有 280ps/6,000rpm 最大馬力與 42.3kgm/3,000rpm 最大扭力，此引擎具備雙獨立可變汽門正時設計、與 Ford GT 相同的偏時點火系統。配合上 6 速手排變速箱，0-100km/h 加速達到 5.7 秒的成績，且具備退檔補油 (Rev-matching) 功能。C2 高剛性底盤搭載賽道級懸吊系統，其獨特設計的多連桿後懸獨立懸吊，結合 eLSD 電子式限滑差速器及動態行車模式系統，電子感應器能夠對應不同行駛模式進行設定，主動偵測轉向幅度與動力輸出。而動態行車模式系統亦提供四種駕駛模式：防滑 (Slippery)、標準 (Normal)、運動 (Sport) 與跑道 (Track)，以對應不同駕駛需求。前碟盤擴大至 330mm x 27mm 雙活塞卡鉗，後輪碟盤為 302mm x 11mm，確保制動力道即時對應所有路況。Focus ST X Hatchback 6MT 另具備 CCD 主動式懸載調整系統與彈射起步模式 (Launch Control)，CCD 主動式懸載調整系統以每 2 毫秒一次之頻次主動監測懸吊、車身、轉向與煞車狀態，作為調節阻尼反應之依據。
專屬調校 2.3L EcoBoost®280 雙渦流渦輪增壓汽油引擎，擁有 280ps/6,000rpm 最大馬力與 42.3kgm/3,000rpm 最大扭力。
動態行車模式系統提供四種駕駛模式：防滑 (Slippery)、標準 (Normal)、運動 (Sport) 與跑道 (Track)，以對應不同駕駛需求。開著 Ford Focus ST X Hatchback 6MT 上路，駕駛若有基本的手排駕駛經驗，其實很輕易就能夠上手，其退檔補油 (Rev-matching) 功能不僅在激烈操駕時更為流暢，對於起步或是行進時的舒適度亦有所加分，可說是相當容易親近的手排車款。引擎以及油門踏板反應相當快速靈敏，甩掉 Wagon 額外的 282mm 尺碼以及 85 公斤，加速明顯更加游刃有餘，在配合上雙出排氣管悅耳的燃爆聲，不禁讓駕駛陶醉。C2 底盤的高剛性回饋配合上 CCD 主動式懸載調整系統提供更精準操駕反應。而 eLSD 能夠一直調整出最佳輪速差異，有效抑制打滑情況產生，增進彎中的敏捷度、循跡表現，使得駕駛的信心再次提升。
自 ST 車系誕生以來，講求的是性能與舒適駕駛體驗取得平衡，創造日常生活使用之高性能車款。而隨手排車型在市場逐漸萎縮，對於追捧「熱血駕馭樂趣」的臺灣市場消費者們來說，可選購的車款受到大幅度的侷限。而即便福特六和所導入讀的 Wagon 車型相當受歡迎，Ford Focus ST X Hatchback 6MT 卻依然乘載著「少數民族」的期盼與寄託出現在車系編成中，並以同級難以抗衡的高性價比突顯自我，可說是市場上相當難得的產品。