德製手排性能鋼砲　Ford Focus ST X Hatchback 6MT 試駕

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Ford Focus ST X Hatchback 6MT 本次試駕的車款是 Ford Focus ST X Hatchback 6MT，建議售價為新臺幣 148.9 萬元起。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT

Ford Focus ST X Hatchback 6MT Ford Focus ST X Hatchback 6MT 配備 ST 專屬套件，呈現出與普通車款不同的運動氣息。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT Ford Matrix LED 矩陣式智能動態照明系統 (含動態/靜態照明、速域調整光線模式、車道線轉向預判照明、智慧型防眩光遠光燈、AHB自動遠光燈、轉向輔助照明與自動水平調整)，系統可根據路況以全車 120 組 LED 晶片組自動調整燈光照射範圍，趨近日光的色溫為夜間奔馳帶來清楚的動態視野。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 保險桿兩側氣簾充滿殺氣。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 尺碼方面，長寬高分別為 4,393x1,825x1,455mm，軸距為 2,700mm。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 全車系標準配備 Keyless 車門啟閉系統。

具備 ST 專屬前/後加大碟盤與大型紅色卡鉗，並標配 Pirelli P Zero 高性能跑胎，規格為 235/35R19。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 配有賽道級大型擾流尾翼，視覺張力十足。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT LED 車尾採用燻黑設計尾燈，看上去更加具有運動氣息。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 採用雙邊單出排氣管配置，聲浪令人熱血沸騰。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT

車艙採德意志黑內裝鋪陳，並在諸多細節處採用類碳纖維飾板及紅色車縫線。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT Ford Focus ST X Hatchback 6MT Ford Focus ST X Hatchback 6MT 配置三輻式非真圓多功能方向盤，具有換檔撥片，右側多功能按鍵附「S」鍵與「Mode」選擇模式鈕，駕駛人可在駕駛狀態下以迅速直覺反應切換動態模式。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT Ford Focus ST X Hatchback 6MT 標準配備 12.3 吋液晶智慧多功能儀錶板，畫質清晰且容易判讀，介面更會隨駕駛模式而做變化。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 配備 HUD 智慧型抬頭顯示器，讓駕駛能更輕鬆判讀行駛數據。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT

Ford Focus ST X Hatchback 6MT Ford Focus ST X Hatchback 6MT 全新 13.2 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕，透過大尺寸高解析度 2K 畫質精細呈現多樣訊息，並導入人因介面及運算效能全面升級的新世代 SYNC®4 娛樂通訊整合系統，大幅度精簡中控系統的實體按鍵，整合至 13.2 吋超大螢幕當中。同步支援無線 Apple CarPlay® 及 Android Auto™，並可顯示最新動態行車模式畫面、原廠導航等便捷功能。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 標配 B&O 重低音環艙音響系統，具備 9 支揚聲器，尾廂更放有動茲重低音喇叭 (附等化器 & 擴大機系統)。

下方保留 FORD POWER 引擎啟動鍵、停車位指引、Auto-Start-Stop 引擎自動啟閉系統、前擋風玻璃除霧等實體按鈕。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 前座擁有 Qi 無線充電座、Type A+C 充電座以及 12V 取電孔。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 六速排檔感質感優異，入擋明確且扎實，拉起下方拉環才可進入倒車檔。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 下方具 EPB 按鍵式電子手煞車、Auto-Hold 智慧型煞車鎖定系統，右方亦有兩個附夾緊功能的杯架。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 中央扶手可做前後滑移，打開後具有不小的置物空間。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 配有自動防眩車內後視鏡。

全景式大型電動天窗可營造更明亮的空間感。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT

Ford Focus ST X Hatchback 6MT Ford Focus ST X Hatchback 6MT Ford Focus ST X Hatchback 6MT Ford Focus ST X Hatchback 6MT 雙前座 14 向調整的 Ford Performance 性能跑車電動座椅 (附加熱功能)，其通過 AGR 德國脊背健康協會認證，帶來極致性能駕馭氛圍並兼具乘坐舒適度。

門檻貼有專屬 FORD PERFORMANCE 字樣飾板，質感優異。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 油門、剎車及離合器踏板皆採金屬裝飾。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 後排座椅頭部與膝部空間對於普遍民眾來說已足夠，乘坐角度及舒適性都能滿足，但整體來說還是比 Wagon 車型來得更加緊湊。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 前排椅背附有地圖袋。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT Ford Focus ST X Hatchback 6MT 中船下方設有 Type-A 及 Type-C 充電口。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 後排底板隆起不算太高，提供第三位乘坐者更舒適的腿部空間。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT

Ford Focus ST X Hatchback 6MT Ford Focus ST X Hatchback 6MT Ford Focus ST X Hatchback 6MT 後行李廂空間內部空間方正，同時可做 6/4 後座分離傾倒，機能性具備一定水準表現。

福特六和將原德國市場選配項目列為台灣市場全面標配，提供包含：IA 十字路口輔助煞停系統、CTA 倒車警示與車側來車輔助煞停系統和 BSA 視覺盲點偵測與輔助系統等實用安全科技。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 倒車顯影畫質清晰，讓駕駛可輕易判讀。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 專屬調校 2.3L EcoBoost®280 雙渦流渦輪增壓汽油引擎，擁有 280ps/6,000rpm 最大馬力與 42.3kgm/3,000rpm 最大扭力。

Ford Focus ST X Hatchback 6MT

Ford Focus ST X Hatchback 6MT 動態行車模式系統提供四種駕駛模式：防滑 (Slippery)、標準 (Normal)、運動 (Sport) 與跑道 (Track)，以對應不同駕駛需求。