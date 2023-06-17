承襲經典、演藝未來技術 Mercedes-Benz Vision One-Eleven Concept 登場

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Mercedes-Benz 發表以 C 111 為靈感設計開發的 Vision One-Eleven 概念車。Mercedes-Benz C 111 是由 Mercedes-Benz 在 1960 年代和 1970 年代生產的一系列實驗性汽車，試驗全新的引擎技術，包括轉子引擎，柴油引擎和渦輪增壓系統等等，透過 C 111作為開發平台。而 C 111 最特立獨行的便是承襲 300 SL 跑車的鷗翼式車門和亮麗的橙色塗裝，讓這款追求極致空氣力學效應的中置後驅跑車，成為首屈一指的設計標竿。而這次新推出的 Vision One-Eleven概念車為一款純墊跑車，外形上承襲 C 111的經典設計元素，造就復古與現代的強烈對比。
外型上，Vision One-Eleven 以弓形作為設計主軸，僅有 1,170mm 的車高造就出相當低扁的輪廓，獨特古銅色調的橘色塗裝，則完整向 C 111採用的車色致敬。車頭兩側導角矩形元素同樣是向 C 111 致敬，而對應 C 111 霧燈的部位則採用充滿科技感的 3D像素風格螢幕，將圓形霧燈以數位化的方式呈現。
進入座艙，Vision One-Eleven概念車採用“貴賓休息室”的理念而設計，將超跑的操控介面與豪華配備結合，而車內儀表板則由 100% 可再生聚酯製成，皮革則是以由咖啡豆殼鞣製與工藝製成，將可持續理念融入車內當翁。
Vision One-Eleven概念車也帶來全新的虛擬數位投影技術，在中控台以一道細長的像素螢幕橫貫整個座艙，可顯示車輛時速等重要資訊；方向盤旁邊則有高解析度的觸控螢幕，並具備虛擬投影的功能。另外坐在車內也可以透過 Magic Leap 2增強現實（AR）眼鏡，體驗到未來智慧座艙，駕駛人將位於中心點，可直接環視 180度的虛擬投影空間，並與座艙外現實世界的周圍環境融合。地圖元素也可直接投影在虛擬環境中，讓駕駛者能夠更快進一步獲取資訊。
動力上，Vision One-Eleven 概念車配備由 YASA 開發的軸向磁通電動馬達，相比目前 99% 純電車中使用的徑向磁通電動馬達，軸向磁通電馬達重量更輕、結構更緊湊、扭力密度更高，可提供更強勁的動力表現。除了超高的扭力密度和強勁的動力輸出之外，軸向磁通電機緊湊的結構設計為其有效降低重量和體積。相比目前純電車型中同等輸出功率的電動馬達，軸向磁通電動馬達的重量僅為前者的 1/3，所佔空間也佔徑向磁通電動馬達的 1/3。
不僅如此，Vision One-Eleven 概念車還搭載了高性能液冷圓柱形電池和創新的電池化學技術，可提供高性能電動跑車源源不絕的充沛動力。