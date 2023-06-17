限量 1,983 台 Fiat Panda 4×40° Limited Edition 登場

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迎接 Fiat Panda 4x4 誕生 40 周年，Fiat 原廠特別推出限定 1,983 輛的 Panda 4×40° Limited Edition 紀念版車型。Panda 是飛雅特旗下最有名的小車之一，定位屬於小型都會用車，不過在 4x4 系統的加持之下，儼然成為早年 Crossover 車款的先驅之一。方正具有時代感的外型加上高人一等的車身，在同時期的汽車作品當中具算是相當具有獨樹一格的魅力。
而這次推出的 Panda 4×40° Limited Edition 紀念版車型在外觀上換上純象牙色的塗裝，同時擁有專屬的配件與設計。車側部分與車身同色的飾條上方新增紅色 4×40° 字樣，並在後側窗下方加入 Panda 剪影的圖案彩繪。而該車型還配有專屬的 15 吋輪圈，並採用白色塗裝，中央則有訂製的黑色輪圈蓋，另外還配有紅色拖車鉤、黑色車頂行李架和深色車窗玻璃。
在到車內，同樣可以看到以象牙色為主題的座艙鋪陳，座椅採用回收環保材質製成，同時搭配雙色車縫合和紅色元素點綴。除了具有 4×40° 標誌之外，在前排座椅上還發現了第一代 Panda 4×4 和第三代 Panda的剪影，以及 1983 和 2023 字樣。配備部分則有 7 吋多媒體觸控螢幕、真皮包覆方向盤和恆溫空調、電動收折、自動啟閉頭燈和感應雨刷、高度可調的駕駛座椅和倒車雷達等基本配備。
Panda 4×40° Limited Edition 紀念版車型將在下周舉辦的 Panda a Pandino 2023 活動當中正式對外亮相。而現行 Panda 車系自 2011 年推出迄今還未經歷大改款車型，預期在 2026 年停產後將由全新的電動車款接替其產品定位。