限量發售 50 部 Maserati GranTurismo PrimaSerie Launch Edition 將在北

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Maserati 宣布將在加拿大以及美國推出 GranTurismo PrimaSerie 75 周年限量版車型，配額僅有 50 部。在外觀方面，將在北美市場推出的 GranTurismo PrimaSerie 75周年限量版車型採用了藍灰色 Grigio Lamiera Matte 消光車色，並搭配黑色輪圈，以及以 Corse Red 烤漆的 75 週年紀念標誌、Trofeo 徽飾和葉子板通風口上的飾條，輪圈外緣亦有相同的紅色點綴。
進到車內，整體鋪陳採用黑/白雙色作為主色調，搭配紅色車縫線，座椅頭枕上方亦有紅色 75 週年紀念版的徽飾。相較標準版本的 GranTurismo 更具獨特的氛圍。配備部分搭載 12.2 吋全液晶數位儀錶板並搭配三幅式多功能方向盤，方向盤整合車輛功能按鍵，兩側還配有駕駛模式的旋鈕，中央則搭載 12.3 吋的多媒體觸控螢幕搭配 8.8 吋的功能控制觸控面板，並且同樣搭載具備 Level 2 機能的 ADAS。
動力方面，GranTurismo Trofeo 採用 Nettuno 海王星 3.0升V6雙渦輪引擎，提供 5 種駕駛模式，包含 Comfort、GT、Sport、Corsa 和 ESC-Off。最大馬力擁有 550 匹、峰值扭力 650 牛頓米的表現，性能輸出上僅比 MC20 的 621 匹小一點，而零到百公里加速表現可在 3.2 秒內完成 ，極速可達 320km/h。
新一代 GranTurismo 首度於去年 10 月亮相，全車系共規劃搭載 V6 引擎的 Modena 和 Trofeo，以及純電動版本的 Folgore。至於新車何時登陸國內販售，敬請關注本站後續追蹤報導。