德製手排性能鋼砲　Ford Focus ST X Hatchback 6MT 試駕

Toyota Prius PHEV No.002 ---- 新世代重逢，正式交車！

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

自從全新第五代 Toyota Prius PHEV 發表以來，身為上一代車主的小七哥便對它相當關注，無論是那引人注目的鮮明外觀設計語彙、大躍進的油電動力系以及超值的編成配備都極具吸引力。在經過先前的試駕體驗 [請按此參閱] 後，其各方面的表現也都令小七哥印象深刻，便下定決心購入頂規的旗艦版作為長期測試單元車款之一，讓廣大的讀者們能夠全面性地了解它的蛻變。

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Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
本次加入長期測試單元的 Toyota Prius PHEV 身著鉑鑽白烤漆，與前衛新穎的外觀十分搭！
Prius 車系最早於 1997 年推出，其名來自於拉丁語「先鋒」，成為早期商品化生產的油電混合車款的代表產品之一。國內市場由和泰汽車自第二代開始導入，並且在第三代時少量引進 Prius PHV 插電式版本，第四代 (代號 XW50) 從 2015 年 9 月問世迄今，已在車壇征戰多年，使得 Prius 從最初少有的油電混合代表車款，轉變為象徵性的存在。

Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
本次第五代 Toyota Prius PHEV 共分為旗艦版和鉑金版，兩者皆標配有 7 吋全彩數位儀錶板、9 吋 Drive+ Link 智能車載影音主機、無線 Apple CarPlay/Android Auto、Toyota Safety Sense 3.0 智動駕駛輔助系統、雙前座通風/加熱座椅、智慧型雙區獨立恆溫空調、nanoe X 空氣清淨系統、6 具音響揚聲器、12V 電源及多處 Type-C 充電口等臺灣消費者極度重視的配備。在鉑金版上更增加了衛星導航系統、BSM 盲點偵測警示系統、SEA 安全離座警示系統、PVM 環景影像輔助系統以及相當吸睛的 19 吋雙色切削鋁圈；在同級距當中幾乎沒有直接對手，產品實力非常強悍！

Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
此外，作為一輛複合式電動車 (PHEV)，具有都市純電、長程油電備援的特點，近百公里的純電續航里程可滿足多數人平均每次行駛所需，並且使用家用插座 (110V/220V) 即可便利充電、並搭載油電備援系統，開車出遊無須特別計畫需要在哪個地點充電而耽擱旅程，可以說是一台讓人沒有里程焦慮的「電動車」。

Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
交車當天的程序相當迅速，點交車輛及使用手冊之後，在業務簡單說明車輛功能即完成交車程序。
這部車未來將主要由小七個人或站內編輯使用，將陸續進行經完整規劃的長期的長期追蹤報導，希望藉由長時間的使用，能更透徹地了解車輛的實際使用狀態與表現，並逐一且忠實傳遞給讀者與觀眾，每週陸續刊出一篇主題文章並記錄當週使用情況，亦將不定期拍攝影片分享使用情況，敬請期待。

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