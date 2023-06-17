全地形奢華戰艦　Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕

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Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 本次試駕車款為 Land Rover Range Rover SV P530，建議售價為新臺幣 845 萬元起。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 身外觀搭載 SV 專屬套件，前保桿採用橫向水平鍍鉻飾條呈現大器之姿。

全新數位 LED 頭燈採用 120 萬組微鏡片，自適應前照明功能可在車輛行駛路徑上遮擋多達 16 個物體。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 水平線條下氣壩飾條延伸視覺張力。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 Land Rover Range Rover SV 短軸版尺碼達 5,058x1,870x2,209mm，軸距則為 2,997mm。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 SV Intrepid 外觀內裝選配套件提供獨到品味的主題式設計。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 車門把手為隱藏式設計，使得車身擁有 0.30cd 的風阻係數。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 本次試駕車選配了 23 吋 10 輻 1077 式鍛光深色與鍛光黑色搭配亮黑色飾件鑽石鍛造輪圈。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 亮黑色尾門飾條結合隱藏式尾燈設計，紅色 LED 燈組僅在作動時點亮，視覺效果極強。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 雙鯊魚鰭天線結合懸浮式車頂設計，質感優異。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 車尾鑲嵌 SV 徽飾以亮白色陶瓷製成。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 車室透過細節之處呈現豪奢氛圍。

四輻式多功能方向盤採皮革包覆並以鋁質裝飾，後方具有換檔撥片，使用起來相當輕盈，掌握度也不在話下。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 支援三面板切換功能的 13.7 吋全數位虛擬儀解讀性很好，並可切換各項車輛資訊。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 具有 HUD 抬頭顯示，可清晰顯示車輛基礎資訊及導航。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 中控台上 13.1 英吋懸浮式曲面觸控螢幕擁有觸覺回饋功能，搭載最新 Pivi Pro 資訊娛樂系統，多達 70 個模組可透過 SOTA 進行線上更新。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 擁有多色氛圍燈調配。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 最新的進階車室負離子系統可進行 PM 2.5 懸浮微粒過濾與二氧化碳感測功能。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 採用線傳式排檔桿，右方為 Terrain Response 2 進階全地形反應系統旋鈕。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 附有手機無線充電盤和 Type C 插座。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 中央擁有深度良好的置物空間。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 標配有前座中央扶手製冷功能。

手套箱具兩層設計。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 標配有全景式電動玻璃天窗。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 標配有 Meridian™ 1600W Signature Surround 旗艦級數位化環繞音響系統。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 雙前座座椅採用頂級材質 Semi-Aniline 半苯胺皮革鋪陳，具備 22 向電動調整功能包含頭枕 4 向調整、通風、加熱、記憶與熱石按摩等舒適功能，乘坐起來相當舒適，長時間坐下來也不容易感到疲倦。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 專屬的 SV 發光字樣金屬門檻尊榮迎賓。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 後排搭載進階舒適行政總裁後席，可透過電動中央扶手內的 8 吋智慧座椅裝置進行包括座椅獨立調整、腿靠與車艙照明等舒適功能控制。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 車窗設有電動升降遮陽簾。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 扶手設有杯架、Type-C 充電口等。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 第二排享有四區恆溫空調，下方還有 AC 110V/180 W 的插座。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 擁有經典的對開式，尾門行李廂置物空間為 212 公升，收折第三排可達 857 公升。可透過尾廂右側的面板來進行座椅收折和氣壓懸吊高低。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 具有金屬隔板以及相當龐大的隱藏空間。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 透過 360 度 3D 環景顯示系統，在市區行駛變得更加輕鬆，停車壓力也減少許多。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 搭載全新旗艦動力 4.4L V8 雙渦輪增壓引擎，具備 530PS 與 750Nm 最大動力輸出。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 可做客製化調配，找到適合自己的駕駛風格。

Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕 整合式底盤控制系統結合全新的雙閥式單筒氣壓避震與 Dynamic Response Pro 動態反應系統。

針對全地形穿越能力，搭載最新 Terrain Response 2 進階全地形反應系統，提供多項地形與自動行車模式可供選擇。

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