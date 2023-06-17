全地形奢華戰艦　Land Rover Range Rover SV P530 SWB 試駕

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本次試駕車款為 Land Rover Range Rover SV P530，建議售價為新臺幣 845 萬元起。新在哪裡？
外觀：
●SV 金屬鍍層外觀飾件。
●SV 專屬前保桿與水箱護罩設計。
●數位 LED 頭燈含影像投射功能。
●標配 21 吋 7 輻式亮澤深灰色鑽石塗裝鋁合金輪圈。
●黑色煞車卡鉗。
內裝：
●SV 徽飾發光迎賓踏板。
●亮色金屬踏板。
●四區恆溫空調控制系統。
●多功能行李廂地板。
●22 向電動加熱/冷風/熱石按摩/記憶調整雙前座。
●第二排座椅加熱/冷風/熱石按摩/記憶功能。
●進階舒適行政總裁後席。
●SV Semi-Aniline 半苯胺皮革座椅搭配 SV Bespoke 皮革車內頂篷。
●亮白色陶瓷控制旋鈕。
●13.1 吋中控台觸控顯示幕與 Pivi Pro 系統。
●HUD 抬頭顯示器。
●無線 Apple CarPlay 與無線 Android Auto。
●手機無線充電。
●Meridian Signature Surround 旗艦級數位化環繞音響系統。
底盤：
●四輪轉向系統。
●電子氣壓式懸吊系統含動態反應系統。
●電子主動式後軸差速器與 TVbB 煞車控制扭力轉換系統。
●可調式地形反應與動態設定系統。
●進入角/穿越角/離去角 32.1°/ 27.7°/ 29.0°。
動力：
●4.4L V8 雙渦輪增壓汽油引擎，最大馬力 530ps/6,000rpm、最大扭力 750Nm/4,600rpm。搭配 ZF8 速手自排，0-100km/h 4.6 秒。
外觀方面，Land Rover Range Rover SV 外觀設計應用簡約設計語彙勾勒英倫美學，現代的精緻外型與考量空氣力學所設計的隱藏式手把、齊平搭接的車門與車窗，創造僅有 0.30 的風阻係數，全新數位 LED 頭燈燈組可自動識別路況並遮擋多達 16 個物體，提供最遠 500 公尺的照射距離。同時全面搭載 SV 外觀套件，全新設計的前保桿採用橫向水平鍍鉻飾條營造視覺張力，於車尾鑲嵌具 SV 字樣的陶瓷徽飾，標配 21 吋七輻式鋁合金輪圈 (試駕車為選配的 23 吋十輻式鑽石鍛造輪圈)。同時針對重視個人風格的買家亦提供 SV Serenity、SV Intrepid 視覺套件，以及 SV Signature Suite 四座旗艦套件（長軸限定）進行選配。同時，短軸版尺碼達 5,058x1,870x2,209mm，軸距則為 2,997mm。
身外觀搭載 SV 專屬套件，前保桿採用橫向水平鍍鉻飾條呈現大器之姿。
全新數位 LED 頭燈採用 120 萬組微鏡片，自適應前照明功能可在車輛行駛路徑上遮擋多達 16 個物體。
水平線條下氣壩飾條延伸視覺張力。
Land Rover Range Rover SV 短軸版尺碼達 5,058x1,870x2,209mm，軸距則為 2,997mm。
SV Intrepid 外觀內裝選配套件提供獨到品味的主題式設計。
車門把手為隱藏式設計，使得車身擁有 0.30cd 的風阻係數。
本次試駕車選配了 23 吋 10 輻 1077 式鍛光深色與鍛光黑色搭配亮黑色飾件鑽石鍛造輪圈。
亮黑色尾門飾條結合隱藏式尾燈設計，紅色 LED 燈組僅在作動時點亮，視覺效果極強。
雙鯊魚鰭天線結合懸浮式車頂設計，質感優異。
車尾鑲嵌 SV 徽飾以亮白色陶瓷製成。車室內中央控制介面旋鈕、排檔桿皆以亮白色陶瓷製成；車室內頂篷採用皮革包覆，專屬的 SV 發光字樣金屬門檻尊榮迎賓，透過細節之處呈現豪奢氛圍。駕駛控制介面由 13.7 吋全數位儀表與 13.1 吋懸浮式曲面觸控螢幕組成，搭載 Pivi Pro 資訊娛樂系統智慧整合多項控制功能。全車座椅採半苯胺頂級皮革包覆並皆具備通風、加熱、記憶與熱石按摩等舒適功能；雙前座具備 22 向電動調整，後排搭載進階舒適行政總裁後席，可透過電動中央扶手內的 8 吋智慧座椅裝置進行包括座椅獨立調整、腿靠與車艙照明等舒適功能控制。結合頂級 Meridian Signature Surround 旗艦級數位化環繞音響系統，具備頭枕喇叭與主動式道路降噪功能。
車室透過細節之處呈現豪奢氛圍。
四輻式多功能方向盤採皮革包覆並以鋁質裝飾，後方具有換檔撥片，使用起來相當輕盈，掌握度也不在話下。
支援三面板切換功能的 13.7 吋全數位虛擬儀解讀性很好，並可切換各項車輛資訊。
具有 HUD 抬頭顯示，可清晰顯示車輛基礎資訊及導航。
中控台上 13.1 英吋懸浮式曲面觸控螢幕擁有觸覺回饋功能，搭載最新 Pivi Pro 資訊娛樂系統，多達 70 個模組可透過 SOTA 進行線上更新。
擁有多色氛圍燈調配。
最新的進階車室負離子系統可進行 PM 2.5 懸浮微粒過濾與二氧化碳感測功能。
採用線傳式排檔桿，右方為 Terrain Response 2 進階全地形反應系統旋鈕。
附有手機無線充電盤和 Type C 插座。
中央擁有深度良好的置物空間。
標配有前座中央扶手製冷功能。
手套箱具兩層設計。
標配有全景式電動玻璃天窗。
標配有 Meridian™ 1600W Signature Surround 旗艦級數位化環繞音響系統。
雙前座座椅採用頂級材質 Semi-Aniline 半苯胺皮革鋪陳，具備 22 向電動調整功能包含頭枕 4 向調整、通風、加熱、記憶與熱石按摩等舒適功能，乘坐起來相當舒適，長時間坐下來也不容易感到疲倦。
專屬的 SV 發光字樣金屬門檻尊榮迎賓。
後排搭載進階舒適行政總裁後席，可透過電動中央扶手內的 8 吋智慧座椅裝置進行包括座椅獨立調整、腿靠與車艙照明等舒適功能控制。
車窗設有電動升降遮陽簾。
扶手設有杯架、Type-C 充電口等。
第二排享有四區恆溫空調，下方還有 AC 110V/180 W 的插座。
擁有經典的對開式，尾門行李廂置物空間為 212 公升，收折第三排可達 857 公升。可透過尾廂右側的面板來進行座椅收折和氣壓懸吊高低。
具有金屬隔板以及相當龐大的隱藏空間。安全方面，Range Rover 的 MLA-FLEX 車體使車身剛性提升 50%，獲得 Euro NCAP 五星最高安全肯定；搭載多項主被動防護科技，包括 ABS 煞車防鎖死系統、ACC 主動巡航控制系統含方向盤輔助、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點偵測輔助系統、DSC 循跡動態穩定控制系統、EBA 緊急煞車強度輔助系統、HDC 陡坡緩降控制系統與上坡起步輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、TPMS 胎壓偵測系統、雙前座正面與側面氣囊、車側全尺寸氣囊、後座 ISOFIX 系統、駕駛注意力監控與反應系統、後方車流警示與後部碰撞預警附註系統、乘客碰撞預警輔助
透過 360 度 3D 環景顯示系統，在市區行駛變得更加輕鬆，停車壓力也減少許多。動力方面，搭載 4.4L V8 雙渦輪增壓引擎，具備 530PS 與 750Nm 最大動力輸出，Dynamic Launch 模式下 0-100 km/h 加速僅需 4.6 秒，最高極速可達 261 km/h。整合式底盤控制系統結合全新的雙閥式單筒氣壓避震與 Dynamic Response Pro 動態反應系統，主動式 48V 電子側傾控制單元可將高達 1,400 Nm 的扭力輸出至防傾桿，優化車輛行駛時的舒適及穩定性；後軸採用 Land Rover 第一組五連桿結構同時具備後輪轉向功能，最大轉向可達到 7.3 度，在標準軸距的車型上創造僅 5.69m 的迴轉半徑 (長軸距為 5.98m)。針對全地形穿越能力，搭載最新 Terrain Response 2 進階全地形反應系統，提供多項地形與自動行車模式可供選擇。
搭載全新旗艦動力 4.4L V8 雙渦輪增壓引擎，具備 530PS 與 750Nm 最大動力輸出。
可做客製化調配，找到適合自己的駕駛風格。
整合式底盤控制系統結合全新的雙閥式單筒氣壓避震與 Dynamic Response Pro 動態反應系統。
針對全地形穿越能力，搭載最新 Terrain Response 2 進階全地形反應系統，提供多項地形與自動行車模式可供選擇。從發動引擎的那一刻即可感受到那 SV 之名所帶來的不同，低沉的 V8 怒吼與其奢華氣派的外表顯得十分對立，同時卻又顯得理所當然。當開在路上，高高在上的駕駛視野再加上街上眾人的注目禮難免會讓駕駛尊榮感滿點。雙渦輪 V8 帶動這種達 2.5 噸的龐然大物卻顯得豪不費力，靜止時重踩油門起步，一聲「龍息」之下便是令車頭「仰天長笑」的驚人扭力 (750Nm)，輕快的加速度再配合穩重的車身，令人不自覺就要超過法定速限了。氣壓懸吊的行路質感更是出色，路面上的坑洞都彷彿不存在般，以路上遊艇一詞形容已是陳腔濫調，倒不如說更像一艘塞滿各項豪華配備的驅逐艦，而四輪轉向系統卻像神來一筆般，過彎靈敏度以及穩定性都相當有感，尤其是小路口迴轉是更是讓人印象深刻。由於是短軸版的車型，故後排座椅進出的車門開口並不是那麼寬闊，上下車顯得有些狼狽，較偏向熱愛自駕的車主，相信對於後座買家來說，長軸車型車型將是首選。不過，若要說它最大的缺點，想必就是在車水馬龍的市區了，不時得要提防窄車道會車以及車陣周遭機車有如鮭魚洄游般的洗禮，確實令人膽戰心驚，不過這或許也是這般尊榮感所帶來的代價了吧。
說到 Range Rover 就不得不讓人家它把 Mercedes-Maybach GLS、Bentley Bentayga，甚至是 Rolls-Royce Cullinan 等車款比較，若撇開價格來說，它作為 LSUV 鼻祖的地位相信也無法撼動，而品牌更是擁有廣大車友的支持，除了擁有高水準奢華外，其傲人的越野能力也早已深植人心。而 SV 車型則將性能帶至另一境界，對於層峰買家來說，相信可說是一輛展現個人品味的好選擇。