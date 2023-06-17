Ford Tourneo Connect No.007 ---- 符合期待的四輻方向盤

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配置與上世代 Focus、Kuga 幾乎完全相同的四幅式方向盤。方向盤的按鈕設定採取左右對稱圓形配置，整體來說相對簡約，不像新世代車款擁有滿滿按鈕，也不容易讓駕駛者分心。左方為可用來控制儀錶板 4.2 吋行車資訊幕，右側則可控制多媒體音量大小、下一首 (掛電話)、上一首 (接電話) 及語音聲控功能，操作上十分就手且直覺。另外在左側盤輻下方配有品牌招牌的 Ford Co-Pilot360 全方位智駕領航科技實體按鍵，可控制 ACC 主動式定速巡航、定速系統等功能，在行駛時可輕易調整設定，而 LDW 車道偏移警示啟閉鍵則位於左側方向燈撥桿上。
左方為可用來控制儀錶板 4.2 吋行車資訊幕。
右側則可控制多媒體音量大小、下一首 (掛電話)、上一首 (接電話) 及語音聲控功能。
左側盤輻下方配有品牌招牌的 Ford Co-Pilot360 全方位智駕領航科技實體按鍵，可控制 ACC 主動式定速巡航、定速系統等功能。
LDW 車道偏移警示啟閉鍵則位於左側方向燈撥桿上。方向盤具有 4 向調整 (上下前後)，駕駛可以調整的幅度其實相當廣，相信對於各種身高的人都可以找到符合自己的舒適坐姿。將其開上路，方向盤的輔助力道適中，轉向手感以商旅車的定位來說十分輕鬆，就算是比較瘦弱的女性駕駛也不會感覺費力，同時也提供了優異的指向性。若想要手動換檔位，則依然得使用設置在排檔頭左側拇指位置的加減檔位按鍵，使用上難免比起換檔撥片來得更不方便。
方向盤中央貼有「限加柴油」字樣貼紙以提醒駕駛，以免加錯燃料。
可做四向調整。本週使用情形方面，Ford Tourneo Connect 主要均由小七哥本人駕駛，作為日常代步、通勤及公務往返等用途，偶而有讓編輯部作為公務車使用，且近期陰雨連連車輛停放於戶外依舊無任何異況。