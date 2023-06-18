比 Type R 還要貴 ! Acura Integra Type S 將於 6/19 北美上市

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Acura Integra Type S 將在北美時間 6/19 於當地正式上市。Integra Type S 相較於標準車型其在車頭換上了較標準車型更霸氣的保險桿，兩側具有大面積的進氣口，氣壩外框也更為立體，葉子板也較標準車型更為寬大，官方指出其車寬增加了2.8 吋營造出爆龜的視覺效果。車尾方面則配置加大尺寸的保險桿下擾流，中央配置與 Honda Civic Type R 相仿的三出排氣尾管，行李廂蓋上具有鴨尾式擾流板，整體扮相性能位相當濃厚。
底盤方面則搭載具有舒適、運動和運動 + 模式的主動式阻尼，前防傾桿校標準車型多出 0.08 英吋達到 29mm 之譜，在操控表現上更為穩定。剎車系統部分選用 Brembo 四活塞單體卡鉗，並搭配 19 吋 10 幅式輪圈，配胎則選用尺寸為 265/30 的 Michelin Pilot Sport 4S。
動力系統採用高轉速設定的 2.0 升直列 4 缸 VTEC 渦輪增壓汽油引擎，可輸出超過 320hp 最大馬力，搭配 6 速手排變速系統及限滑差速器等配置，成為車系中的性能旗艦。Integra Type S 可視為等同 Honda Civic Type R 車型的存在，不過因為其品牌定位較高，使得入手門檻也較高，但相信仍能吸引對該車有興趣的潛在消費者，進而讓貿易商導入國內販售，或許不久後便有機會看見它在國內奔馳的身影。