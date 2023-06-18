全車系標配 Honda Sensing 第七代小改款 Honda City 將於馬來西亞市場推出

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Honda 宣布第七代小改款 Honda City 將於馬來西亞推出新年式小改款車型，並將 Honda Sensing 列為全車系標配。在外觀上，小改款City 變化並不大，但其車頭的家族化 Solid Wing 鍍鉻飾條面積縮小，同時換上與泰規五門掀背車相似的蜂巢式水箱護罩設計，保險桿兩側的霧燈飾蓋及線條更為運動化，同時換上新設計的輪圈，而這次 Honda 原廠也在追加全新的藍色塗裝，使得全車系共計有 6 種車色供選擇。
為了強化在市場的競爭力，配備部分則是這次小改款車型的重點，全車系標準配備 6 顆氣囊以及 Honda Sensing 安全駕駛輔助系統，包含了 ACC 主動式定速巡航，CMB 自動緊急剎車，RDM 車道偏移輔助，LKA 車道保持輔助和 AHB 自動遠近光燈，不過在 RS e :HEV 車型才有 Stop & Go 的功能，同時全車系搭載 Honda Connect 系統，在中低階車型就可享有 Android Auto 和 Apple Carplay 連結，RS 車型則有無線連結的機能；同時中低階車型儀錶板上的單色液晶螢幕也在這一次改款後升級 4.2 吋 TFT 彩色螢幕，大幅提升車內的科技感。
動力系統部分提供兩款選項，其中 1.5 升 i-VTEC 自然進氣引擎，最大馬力為 119hp，峰值扭力 145Nm，官方公布平均油耗值為 18.4 km/L，另一款則是 1.5L i-MMD 混合動力，綜合輸出達到 126hp、253Nm，油耗值可達 27.13 km/L。