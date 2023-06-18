宥勝老婆道歉！性騷擾投訴人爆11年前被碰「3年3案」：他是慣犯
宥勝遭控性騷擾，今（18）日發文「我為曾經造成的傷害感到抱歉」止血，受害者丁女控訴遭到宥勝伸鹹豬手，在接受《NOWnews今日新聞》訪問中透露，這件事大約發生在11年前，丁女很自責沒有追究，導致後面3年又耳聞出現2個受害者，丁女也透露宥勝和宥勝老婆都透過共同朋友道歉。
記者羅凌筠/台北報導
丁女受訪表示，那時候宥勝密集拍戲，平常帶他相處、聊天沒有問題，所以她以為宥勝酒後在車上伸狼爪是個意外，「發生這件事情的隔天，他有傳訊跟我道歉，我選擇相信他是喝醉，所以沒有追究，過了2、3年收到另一位前同事說這件事，我才知道原來他是慣犯。」
其實丁女曾向公司反映性騷擾，公司問她想怎麼處理？丁女不想再帶宥勝，主管就調她去帶另一位女藝人，後來也因為個人規劃離職，她說：「沒想到3年後連續爆發2位，我才生氣自己，為什麼當時沒有繼續追究下去，希望大家知道，不要像我一樣姑息。」
丁女說自己個性比較兇，被碰當下馬上喝斥宥勝回去，但就她所知，宥勝並非每次肢體碰觸都是藉酒裝瘋，別的同事被熊抱，那次宥勝就滿清醒的。今日宥勝和宥勝太太都找管道向她道歉，但丁女未讀訊息，「我還沒點開，先暫時放著。」
※【NOWnews 今日新聞
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