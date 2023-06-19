首款運動化車型 上汽通用 Buick E4 GS 亮相

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上汽通用首度公開全新電動車款 E4 GS 運動版車型。在外觀方面，Buick E4 GS 同樣維持品牌最新的 PURE Design 設計理念，車頭造型依舊以大型的氣壩搭配分離式頭燈所構成，不過中央的氣壩和進氣孔則換上黑色網格狀的設計，上方亦添入 GS 車型的專屬徽飾，同時兩側的飾條也採用黑化處理，帶來更具侵略的氣息。
車側方面，E4 GS 的外後視鏡蓋、窗框、輪圈等處均同樣經過黑化處理，同時搭配 20 吋低風阻造型輪圈，內部則升級搭載 Brembo六活塞卡鉗。車尾部分則與標準板車型相同，配有雙尾翼設計，尾燈組採用時下流行的貫穿式造型。車身尺碼方面，其長寬高分別為 4,818mm x 1,912mm x 1,581mm，軸距為 2,954mm。
進入車內，E4 GS 配有專屬的夜輝銅配色以及 GS 車型限定的花紋飾板、發光迎賓踏板和麂皮包覆，強化座艙整體質感與個性。座椅方面換上專屬的運動座椅，其肩部採用鏤空造型，背面則增強立體感受，當然也加強了乘坐時的包覆性和支撐性，表面則採用雙色設計，進一步強化車內運動氛圍。車內配備同樣搭載 30 吋曲面 6K 螢幕，具有 5G 聯網技術，同時還有尺寸達 12.6 吋 HUD 抬頭顯示系統，支援多種顯示模式，且亮度可隨環境光源自動調整，讓駕駛人的視線不離開路面也可以即時掌握車速、導航、輔助駕駛、音樂娛樂等重要資訊。
動力表現上，E4 GS 搭載雙電動馬達組，可發揮出 282hp (211kW) 最大馬力及 465Nm 峰值扭力，經過 CLTC 測試規範下續航里程可達 620 公里。