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法式 Coupe-SUV 生力軍 Renault Rafale 新登場

7Car 小七車觀點

融入雙門轎跑風格的 Coupe-SUV 在豪華車市場相當受到歡迎，而 Renault 繼 2019 年推出有相同風格的 Arkana 車型後，近日再度推出尺碼更大的全新車款 Rafale，其是品牌首款採用全新設計語彙的車型。

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Renault 宣布推出全新 Coupe-SUV 車款 Rafale。
在外觀方面，Rafale 採用了品牌最新的水箱護罩設計和矩陣式 LED 燈頭燈組，整體風格就像稍早前改款的 Clio一樣。車身尺碼方面，其長為 4,170mm、寬 1,860mm，軸距與 Espace 相同為 2,740mm。車側與 Espace 最大不同的地方在於車頂更加流線，同時也擁有面積達 1,470 x 1,117mm 的超巨大全景玻璃車頂，可依照需求調整透光度。車尾部分則可以看到尾燈造型與車頭相呼應，排氣管採用隱藏式風格，斗大的廠徽置於正中央，下方則為 Rafale 車型銘牌。而後行李廂空間官方公布在五人座情況下仍擁有 530 公升的表現。

底盤方面，Rafale也配有 Renault 最新的後輪轉向系統，可提高在路面上的抓地力和轉彎速度。車色部分則提供專屬的緞面珍珠白和阿爾卑斯藍兩款顏色，後者的顏色甚至比 A110提供的藍色更深。

進入車內，中控台配備了 12.3 吋數位儀錶板與 12 吋直立式觸控螢幕，同時配備 Android Automotive 12 系統，支援無線 Android Auto 和 Apple CarPlay 手機連結功能。另外 Rafale 也搭載 9.3 吋抬頭顯示器，可將車輛相關訊息投射到前擋風玻璃當中。

動力部分搭載由 1.2 升三缸渦輪引擎搭配電動馬達組成的油電系統，引擎可輸出 130 匹最大馬力，前後馬達則分別可發揮 70 匹及 34 匹的表現，官方表示綜效輸出可達 200 匹以上，另外 Rafale 也將提供綜效輸出超過 300 匹以上的 PHEV 車型，成為車系性能最強勁的車型。

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