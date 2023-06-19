三款車型編成 Hyundai Mufasa 於中國大陸市場上市

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Hyundai Mufasa 正式在中國大陸上市。全新的 Hyundai Mufasa 可視為 ix35 的後繼車款，中文車名稱作“慕颯”，採用 i-GMP 平台打造，具有嶄新的外觀設計元素，將成為北京現代 2025 向新計劃的首款新車。外觀設計擁有 Hyundai家族最新的設計風格，並導入全因的參數化珠寶設計，採用直立分離式頭燈組，車頭中央則透過多邊形的水箱格柵搭配多層次的類蜂巢狀元素進行點綴，而中央的廠徽疑似採用可自發光的設計。在車尾方面，Mufasa 採用相當特殊的環形尾燈組設計，尾門中央則加入品牌字母徽飾，在後保桿下方還加入空氣分流器設計，來提升整體的運動氣息。車身尺寸方面，其長寬高分別為 4,475mm x 1,850mm x 1,665mm，軸距為 2,680mm。
內裝部分採用最新的 Multi Zone 概念，中控台承襲自 Elantra 開始採用的雙液晶螢幕，可搭配多色環艙氣氛燈來強化科技前衛的訴求。並提供 Qi 無線充電座、無線 Android Auto/Apple CarPlay 連接和百度智能網聯 2.0 系統，支援百度 CarLife、語音控制等功能。全車系還標配駕駛模式選擇、多功能方向盤、自動啟閉大燈、車身穩定控制系統、上坡起步輔助、倒車雷達、胎壓監測、電子手剎車等。
動力方面，Hyundai Mufasa 將搭載代號為 G4NJ 的2.0L自然進氣引擎，其最大輸出可發揮 118kW（161hp），未來還將推出 Hybrid 油電車型。北京現代 2025 向新計劃將透過產品轉型、服務創新來達成在 2025 年銷量 50 萬輛的目標。