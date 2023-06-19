自帶黑科技擺脫里程焦慮　Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍

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Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 建議售價新臺幣 131.9 萬元起，限量 120 台。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 取自 e-Evolution 概念車和 Dynamic 2.0 硬派風格造型。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 車身尺碼為 4,545x1,805x1,685mm，軸距為 2,670mm。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 足踏 18 吋鋁合金雙色輪圈。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 在葉子鈑以及尾門上皆貼有 PHEV 專屬銘牌。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 電動調整座椅為淺灰色真皮材質。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 內裝的維持一貫的簡潔、機能性取向的水平式中控台設計。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 三幅式方向盤造型不變。

儀錶板採用傳統的雙圓式類比設計，中央的彩色行車資訊閱讀性算水準之上。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 Panasonic 9 吋多媒體觸控主機中文化界面相信對於普遍消費者來說相當親民。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 電子線傳排檔桿整合強制充電 / 節電、EV模式控制面板，可依駕駛需求及使用狀況迅速切換。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 標配雙模式電動全景天窗。

後座仍保持不錯的膝部與頭部空間。椅背具備 9 段調整機能，加上三顆獨立的頭枕，整體的舒適度算在水準之內。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 行李廂空間在標準 5 人座之下為 512L，後座 6/4 分離傾倒之後則可以再擴增至 1,159L，實用性完全不用擔心。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 採用2.4升高效能引擎與前後軸高功率直驅馬達，綜效馬力輸出為 187PS。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 一般車型具有三種驅動模式（一般模式NORMAL/雪地模式SNOW/砂石路面模式GRAVEL），PHEV 車型更新增 TARMAC 公路模式。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍 提供兩種模式選擇，在家使用220V/15A 的普通充電模式，官方宣稱 4 小時即可將電池充滿；外出至直流電充電站啟動快速充電模式，官方宣稱 25 分鐘內即可充電達 80%，而電量不足時，也能以引擎自動充電繼續行駛。