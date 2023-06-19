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自帶黑科技擺脫里程焦慮　Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

中華汽車於今年 (2023) 5 月15 日宣布正式在台推出 Mitsubishi Eclipse Cross PHEV，建議售價新臺幣 131.9 萬元起，限量 120 台，並推出早鳥優惠，於6/30前下單可再享充電點數5,000點。本站亦搶先於 6/18 舉行的試乘會搶先進行新車實拍，帶領讀者一睹它的不同。

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Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 建議售價新臺幣 131.9 萬元起，限量 120 台。
外觀方面，Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 取自 e-Evolution 概念車和 Dynamic 2.0 硬派風格造型，分離式頭燈組呈現相當肌肉感的面容。車側方面則保留原先的流線線條與斜背車頂線條設計，呈現出 Coupe Like SUV 的風格。車尾雖然維持高聳的臀部線條，後方採新式的迴旋鏢尾燈，同時尾門也透過六角盾設計嶄露備胎的意象，足踏 18 吋鋁合金雙色輪圈。同時，在葉子鈑以及尾門上皆貼有 PHEV 專屬銘牌。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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取自 e-Evolution 概念車和 Dynamic 2.0 硬派風格造型。
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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車身尺碼為 4,545x1,805x1,685mm，軸距為 2,670mm。
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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足踏 18 吋鋁合金雙色輪圈。
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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在葉子鈑以及尾門上皆貼有 PHEV 專屬銘牌。
內裝的維持一貫的簡潔、機能性取向的水平式中控台，大量使用黑色搭配銀色飾板，座椅為淺灰色真皮材質，並配備多項功能配備，包含雙前座電動座椅、Head Up Display (HUD) 全彩液晶抬頭顯示器、雙模式電動全景天窗、3D 環景影像輔助系統、雙區恆溫空調...等等，多媒體主機則是採用 Panasonic 9 吋多媒體觸控主機，可支援 Apple CarPlay、Android Auto 連結功能也展現更多元的擴充性。電子線傳排檔桿整合強制充電 / 節電、EV模式控制面板，可依駕駛需求及使用狀況迅速切換。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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電動調整座椅為淺灰色真皮材質。
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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內裝的維持一貫的簡潔、機能性取向的水平式中控台設計。
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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三幅式方向盤造型不變。
儀錶板採用傳統的雙圓式類比設計，中央的彩色行車資訊閱讀性算水準之上。
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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Panasonic 9 吋多媒體觸控主機中文化界面相信對於普遍消費者來說相當親民。
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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電子線傳排檔桿整合強制充電 / 節電、EV模式控制面板，可依駕駛需求及使用狀況迅速切換。
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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標配雙模式電動全景天窗。
後座仍保持不錯的膝部與頭部空間。椅背具備 9 段調整機能，加上三顆獨立的頭枕，整體的舒適度算在水準之內。
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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行李廂空間在標準 5 人座之下為 512L，後座 6/4 分離傾倒之後則可以再擴增至 1,159L，實用性完全不用擔心。
動力方面，採用2.4升高效能引擎與前後軸高功率直驅馬達，並配備有三菱獨家 S-AWC（Super All Wheel Control）超能全時四輪控制系統，並整合4WD電子控制四輪傳動系統、AYC主動式彎道動態控制系統、ASC車身動態穩定控制系統、ABS防鎖定煞車系統等四大系統，透過系統精準分配，有效提升四輪抓地力。另外，一般車型具有三種驅動模式（一般模式NORMAL/雪地模式SNOW/砂石路面模式GRAVEL），PHEV 車型更新增 TARMAC 公路模式，在純電模式下的極速可達 135km/h，純電續航力可達 54km，也可隨時切換為油電行駛模式，能源效率亦可達57.1 km/L。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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採用2.4升高效能引擎與前後軸高功率直驅馬達，綜效馬力輸出為 187PS。
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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一般車型具有三種驅動模式（一般模式NORMAL/雪地模式SNOW/砂石路面模式GRAVEL），PHEV 車型更新增 TARMAC 公路模式。
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 提供兩種模式選擇，在家使用220V/15A 的普通充電模式，官方宣稱 4 小時即可將電池充滿；外出至直流電充電站啟動快速充電模式，官方宣稱 25 分鐘內即可充電達 80%，而電量不足時，也能以引擎自動充電繼續行駛。配備方面，Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 搭載 ACC主動車距控制巡航系統、7 SRS 環艙氣囊及完備 e-Assist 智能安全系統，導入智能科技輔助，提供車主安全防護。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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提供兩種模式選擇，在家使用220V/15A 的普通充電模式，官方宣稱 4 小時即可將電池充滿；外出至直流電充電站啟動快速充電模式，官方宣稱 25 分鐘內即可充電達 80%，而電量不足時，也能以引擎自動充電繼續行駛。
Mitsubishi Eclipse Cross 於 2017 年以承襲品牌過往經典雙門跑車作品 Eclipse 之名重生，有別於傳統的 SUV，介於中型 SUV 與小型 SUV 之間的尺碼、獨樹一格的日系外型設計以及不俗的配備，在市場上難以找到相似的車款。這次推出 PHEV 車款，相信在逐漸能接受電能的臺灣汽車市場中，能夠更加脫穎而出。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 實拍
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