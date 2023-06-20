馬來西亞市場限定 Suzuki Jimny Rhino Edition 犀牛特仕版登場

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Suzuki 近日於馬來西亞推出限量 30 部的 Jimny Rhino Edition 犀牛特仕版車型。Rhino 在英文單字裡意旨犀牛的意思，表示 Jimny Rhino Edition 有如犀牛般的涉水能力與野外生存的能力，但相較於標準車型，Jimny Rhino Edition 的不同之處僅侷限在外觀部分，其餘硬體規格和配備則幾乎與其它車型一致。
Jimny Rhino Edition 外觀上最大的特別之處在於換上了不同造型的水箱護罩，原先搭載的 S 字樣廠徽改為 SUZUKI 的字樣，同時也在引擎蓋、車門下緣也多了一些紅黑色的彩繪貼紙，而車側則追加一組側裙，同時四輪後方還多了紅色擋泥板，以及車尾還配有犀牛標誌的帆布備胎外蓋，車尾的 Jimny 鍍鉻銘牌上也多出一組犀牛的標誌。
配備上，Jimny 車系在馬來西亞市場搭載了 LED 頭燈、前霧燈、15 吋鋁圈、手動調整絨布座椅、單區恆溫空調、傳統定速巡航系統（Cruise Control），以及支援 Apple CarPlay 的 7 吋觸控螢幕和兩具音響喇叭。
在安全配備方面，僅提供 2 具氣囊，並搭載基本的電子車身動態穩定係統（ESC）、三合一煞車系統（ABS+EBD+BA）以及兩組後座的兒童安全座椅固定扣（ISOFIX）。
動力部分搭載 1.5L 四缸 VVT 自然進氣汽油引擎，搭配 4AT 變速箱可發揮 100 匹最大馬力，以及 130Nm 最大扭力。雖然 Rhino Edition原廠僅有 30 部配額，不過當地的代理商表示若現有車主喜歡此次限量版的造型，也可以自費 1.5 萬令吉向購買 Rhino 套件。