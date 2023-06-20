限定 TRD Pro 車型 Toyota 新增 Terra 專屬車色

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全新世代 Toyota Tacoma 首度於 5 月發表，而在上市前 Toyota 原廠宣布推出 TRD Pro 車型專屬的 Terra 新車色。在外觀上，採用 Terra 車顏色的 Tacoma TRD Pro 在車身鈑件的部位採用棕紅色來鋪陳，不過輪拱、車頂、水箱護罩、後視鏡外蓋和引擎蓋進氣口依然保留黑化元素，整體色調更顯霸氣穩重。
TRD Pro 車型不同於其它車型擁有專屬的車頭造型設計，其在水箱護罩以蜂巢狀造型來鋪陳，並取消中央的品牌廠徽，改採用以“TOYOTA”字樣鋪陳的樣式。另外 TRD Pro 車型配有前防撞板、水平 LED日行燈（車標下方）以及專為越野的18 吋輪圈與 33 吋越野輪胎。主動安全部分全車系搭載 Toyota Safety Sense 3.0 智動駕駛輔助系統，提供主動巡航控制、含行人偵測以及車道維持等功能，同時也首次搭載最新的 Proactive Driving功能，系統能依據攝影鏡頭和雷達系統，使車輛在彎道當中可以主動控制剎車、油門和轉向系統。
動力上，Toyota Tacoma 初期將提供 2.4T 直列四缸渦輪增壓引擎，擁有 231/274/282hp 最大馬力和 329/420/430Nm 峰值扭力，配合上 6 速手排變速箱或是 8 速自排變速箱，並提供後驅以及四驅版本，最大有效載荷增加到 1,709 磅，最大牽引能力為 6,500 磅。未來更將推出 I-Force Max 油電混合動力系統，具備 331hp 最大馬力及 630Nm 峰值扭力。