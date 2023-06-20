年底前歐洲上市 第六代 Mercedes-Benz E-Class Estate (S214) 旅行版亮相

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Mercedes-Benz 正式公開第六代 E- Class Estate 樣貌。在外型上，S214 與 W214 最大不同之處在於車尾部分，而其它設計細節則一致，不過在車身尺碼部分，S214 的軸距較舊款加長了 22mm 達到 2,961mm，同時車寬也增加 28mm 來到 1,880mm 之譜，車長則增長 4mm 有著 4,949mm 的表現，車高則略增加 1mm 有著 1,469mm 的表現。
後行李廂空間表現上，原廠指出在 5 人座狀態下標準容積約為 615 公升，而透過 40:20:40 後座傾倒功能則可擴增至 1,830 公升。然而在 PHEV 插電式混合動力車型方面，由於增加了電池及馬達等硬體，容積分別降至 460 公升及 1,785 公升，同時全車系也標配電動捲簾來保持車內的隱私。
車內配備方面，除了提供各式各樣高級皮革和飾板選擇外，還將擁有 Active Ambient Lighting 動態環艙氣氛照明系統、Thermotronic 豪華型恆溫空調系統、以及預防暈車的 Energizing Comfort 系統等選配，針對行車舒適性以及方便性進行大幅度升級，另外也有具 17 支揚聲器的 Burmester ® 4D 高級環繞音響系統。
動力方面，全新世代 E-Class 配置將 2.0 升 M 254 直列四缸汽油引擎和 2.0 升 OM654M 柴油引擎以及直列六缸汽油引擎，並會配備 48V 輕油電系統以及插電式混動系統 (PHEV) ，比如 E200 和 E220d、E300e 等，搭配上改良過的 9 速 9G-TRONIC 手自排變速箱，另外亦提供 4MATIC 四輪驅動配置。