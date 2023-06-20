新臺幣 2,799 萬元起　Lamborghini Revuelto 正式在臺發表

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人物說明左至右：Lamborghini Taipei 業務協理趙志剛、Lamborghini Taipei 總經理趙一葵、Automobili Lamborghini 亞太區總監 Francesco Scardaoni、Automobili Lamborghini 亞太區銷售經理Raffaele Garribba。Lamborghini Revuelto 於今年 3 月於海外正式發表，外觀上以大量的 Y 字元素為主題，據原廠稱其車身線條設計靈感來自於 F-35 Lightning II，結合大量稜角分明的線條與六邊形圖示，凸顯車輛的侵略氣息。來到車側，車身中後段具有超跑常見的巨大的進氣孔設計，而在腰線上方還採用鏤空的側翼，進一步滿足空氣力學。同時全新的 Y形五輻式輪圈以及鍘刀式開啟車門亦承襲 Lamborghini 旗艦跑車的經典元素。
內裝方面，其中控台除了在駕駛座前方配有全新的液晶儀錶板之外，亦在副駕前方追加一組全新的行車資訊螢幕，同時全新的多功能方向盤保留實體功能按鍵，且儀錶板會針對不同的駕駛模式提供不同的顯示介面。車體結構方面採用受航空學啟發的創新單體式結構 (Monofuselage)，完全由鍛造碳纖維製成，相較於 Aventador，LB744 底盤輕了 10%，前段比鋁製車架輕 20%，抗扭曲力更提升 25%，高達 40,000 Nm/°，各方面都來得更加出色，中段使用上由碳纖維強化塑料 (CFRP) 製成的環狀部件 (Rocker Ring) 來加強整體剛性，後段則以高強度鋁合金打造。
動力方面採用後中置 V12 自然進氣引擎，前軸具有兩組馬達，後軸則為單組，可分別提供 110kW/150Nm，以此達到四輪驅動，同時也讓 LB744 擁有 1,015 匹的最大綜效馬力，0-100km/h 可在 2.5 秒達成，最高極速可達 350km/h，並具備 13 種駕駛模式選項。其中包含了零排放Citta (市區) 模式，處於該模式狀態車輛的輸出將限制在 178 匹，其餘像是過往常見的 Strada、Sport 和 Corsa 模式也都會配合馬達及 V12 引擎、懸吊進行不同的配置。底盤中央作為 3.8 kWh 鋰離子電池組，長寬高為1,550x301x240mm，具有出色的車體配重，可支援高達 7 kW 充電功率，充滿電僅需 30 分鐘完成，透過前軸動能回收系統則僅需 6 分鐘。
根據品牌 Direzione Cor Tauri 電動化策略，今年 (2023) 推出第一款量產油電車型後，2024 年全車系將採用混合動力，2025 年減少 50% 碳排放，並在 2028 年公布品牌首部全電動量產車型。