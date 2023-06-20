7 月開始巡迴 / 紅豬首度登臺！　「極競顛覆的起源：Mercedes-AMG 性能巡迴展」 搶先看

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臺灣賓士財務長 奧諾瑞 (Honore Tchoukuegno) 先生。展覽現場以巨型時光賽道為主題，象徵 300 SEL 6.8“Red Pig”紅豬開創 AMG 賽道傳奇至今，不僅透過在賽事中積累的成功經驗與強大的研發能力，逐漸發展出多樣化的性能車款，更將 AMG 打破框架、顛覆規則的精神傳承至 AMG 的現行車款中，使參觀者充分感受性能與豪華的完美結合。
知名 F1 主播龔懷主，分享 AMG 品牌趣事。Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 搭載 Formula 1™ 加持的油電混合動力系統，前軸為一具「One Man, One Engine」4.0 升 V8 雙渦輪引擎，後軸則配置輸出最高可達150 kW (204 hp) 的電動馬達，並採用專屬動力配置和 AMG 總部研發的高性能電池 (HPB)，搭配 AMG Performance 4MATIC+ 主動式四輪驅動系統，綜效馬力最高可達 843hp，扭力峰值來到 1,470 Nm，0-100 km/h 僅需 2.9 秒。不只是 AMG 迄今為止動力最強大的市售量產跑車，更展現 AMG 將性能豪華 DNA 帶向電動未來的決心。建議售價為新台幣 11,790,000 元起。
搭載量產最強四缸渦輪引擎的 A 45 S 4MATIC+，本次於外觀特別推出的 AMG Street Style Edition，車頭徽飾的 AMG 廠徽、全面使用黑色鍍鉻直瀑式水箱護罩與黑色鍍鉻排氣尾飾管，外裝更裝配進階 AMG 空力套件、MANUFAKTUR 特殊漆-消光深灰與專屬 AMG 賽道風格貼飾，內裝部分更安置了高性能賽車座椅搭配專屬橘色頭枕縫線與車縫線。引擎可產生 421hp 最大馬力及 500Nm 峰值扭力，除了僅需 3.9 秒的零百加速，更搭配 AMG Performance 4MATIC+ 四輪驅動系統、 AMG 專屬跑車型懸吊系統、RACE START 起跑控制功能與 AMG Track Pace 賽道駕馭應用程式。建議售價為新台幣 3,460,000 元起。
1971 年，AMG 選擇改裝當年被譽做「世界上最快的四門車款之一」的 Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 (W109) 首次挑戰 SPA 24 小時耐力賽，將原先 6,332cc V8 引擎擴增至 6,835cc，使其擁有 428PS 的最大馬力，而著名的紅色塗裝加上超過五米的身長和 1.6 公噸的車重更讓它獲得 「Rote Sau，譯為紅豬」 的稱號，更在這場歐洲最具挑戰性的耐力賽事上，取得總排名第二、分組第一的輝煌戰果。顛覆眾人想像的設計，成功讓 AMG 一戰成名。據信一共打造了 5 輛實車，其中更有被售予法國公司 Matra 用來測試戰鬥機起落架呢！
AMG 品牌由 Hans Werner Aufrecht 和 Erhard Melcher 創立，與 Mercedes-Benz 開始合作後，更推出 C36 AMG 以及 SLS AMG 等。歷經超過半個世紀的進化，Mercedes-Benz 旗下性能品牌 Mercedes-AMG 已是車壇中「性能」的代名詞，透過本次展覽，讓民眾身歷其境感受 AMG 持續破除框架，挑戰極限的品牌精神。