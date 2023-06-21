第六代 Mitsubishi L200 / Triton 將於 7/26 泰國亮相

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Mitsubishi 官方正式預告新一代 L200/Triton 將於泰國登場。在外觀方面，透過原廠透露的訊息可以看出新一代 L200/Triton 大量沿用了概念車的設計。車頭完整承襲 XRT Concept 的造型，水箱護罩以方正的造型取代一如往常的 Dynamic Shield 家族式設計語彙，兩側頭燈明顯細長許多，內部更透過了三眼式LED燈組提升辨識度。車尾則可以看到一個斗大的三菱廠徽，而車名銘牌則是安置在尾門左下角，兩側則是對稱的直立式尾燈，內部則以 T字導光條呈現。
車內部分，透過原廠展示的資訊當中，可以觀察出其將配有液晶儀表板以及全新的多媒體處控螢幕，同時也大量保留車內的實體功能按鍵，包含了冷氣空調面板、駕駛模式切換、陡坡緩降開關，以及可進行 2H、4H 以及 4HLc、4LLc 的驅動模式切換旋鈕。
動力上目前尚未有明確的消息，據傳將沿用 Nissan Navara 車系的動力系統。Mitsubishi Triton (L200) 自 1978 問世至今已來到第 5 代車型，主要市場為東南亞國家、澳洲以及俄羅斯等地區，歷年來銷量都相當穩定，不過此車銷售區域不包含臺灣市場，國內消費者們無緣得見。
新一代 L200/Triton 車系預計將於今年底前率先於泰國市場上市，隨後將推進至東協、大洋洲等全球市場。另外，Mitsubishi 首款純電皮卡則計劃在 2025 年後 、2028 年之前亮相。