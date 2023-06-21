Bentley Batur 結束開發，預計年底前開始量產交車

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Bentley 宣布 Batur 已完成開發階段，最快年底前開始量產交車。Bentley 目前已經試生產兩部 Batur 進行道路實測，總計行駛超過 18,641 英里，以及經歷連續 58 週的評估，預計在年底前可開始交車。
Batur 是由 Bentley 客製化部門 Mulliner 操刀設計並組裝。外型上展示了品牌全新的外觀設計走向，將過去的精隨重新詮釋，車頭部分以往的大型水箱護罩依舊延續下來，不過採用更立體的方式建構而成，頭燈方面取消經典的四圓燈造型，改以更犀利的燈組呈現，而前保險桿向外部延伸，營造出更侵略性的感受。
車內部分，由於每部 Batur 都是客戶的專屬訂製車，因此 Mulliner 高級客製化部門更推出四款主題套件，為 Bentley Batur 加入更多豐富多彩的客製化訂製品。
動力部分，Batur 將成為品牌史上最強性能的車款，其所搭載的 W12 引擎，內部進氣系統、渦輪增壓器及中央冷卻器經過原廠工程師重新調校之後，引擎最大輸出將超過740匹馬力，峰值扭力高達1000牛頓米。
在 Bentley 正式走向完全電動化之前，Batur 將成為品牌最末代搭載 W12 動力的車款。隨著 Bentley 未來的全面轉型，此具引擎不久後也將退出歷史舞台，因此這次的 Batur 可說是最後見證傳統大排量風采的跑車了。Mulliner Batur 每部報價 165 萬英鎊起，僅 18 輛的配額在發表時已經全數售罄。