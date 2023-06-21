手排不用再苦了 ! 傳新年式 Subaru BRZ 手排將搭載 Eyesight

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傳日規 Subaru BRZ 手排車型將首次搭載 Eyesight 系統。Eyesight 系統自 2008 年首次亮相以來，Subaru 迄今已售出超過 550 萬輛搭載 EyeSight 套件的車款，但這些車輛悉數都搭載自排變速箱，而後續功能進化的新世代 Eyesight 系統也僅提供在自排變速器的車型。然而為了滿足不同客群的需求，搭載手排變速箱的 BRZ 也將獲得與自排車型同等的技術，同時也有望供應在 WRX 手排車型上。
Eyesight 系統自 2008 年首次亮相以來，迄今已售出超過 550 萬輛搭載 EyeSight 套件的車款。根據 Subaru 透露的消息指出，配備 6 速手排變速箱的新年式BRZ同樣藉由車頭前方的攝影鏡頭和感應器，，提供前方預防碰撞剎車 (AEB)、主動式巡航控制系統 (ACC)、車道偏離警示等 ADAS 功能。
目前市面上搭載 ADAS 的手排車型較為稀少，主要原因在於開啟 ACC 系統時，駕駛人必須在車輛自動加速或者剎車時來手動換檔，而這需要一定程度駕駛技術才更容易上手。同時為了避免發生更多意外，應用在手排車型上的 EyeSight 系統其 ACC 功能將限制在 30km/h 以上才能開啟。
至於新年式 BRZ 在外型和配備上有何變動目前還尚未明朗，但很有可能僅限定於安全套件上的升級。而 Subaru 也曾公開表示預期 2030 年能實現零死亡交通事故，也就是為什麼這次將提供手排車型 ADAS 的主要原因之一了。