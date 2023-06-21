新臺幣 315 萬元起 / 年度配額 500 輛　全新大改款 Toyota Alphard 正式在臺上市

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和泰汽車和泰汽車董事長 黃南光與總經理 蘇純興合影。外觀方面，全新第四代 Toyota Alphard 延續傳承高聳寬闊的車頭並維持鋼琴烤漆與鍍鉻交織的樣式，LED 頭燈造型較以往顯得更加銳利，極具視覺張力。側面可看到前車門下半部的鍍鉻線條接替到 B 柱滑門之後上方的鍍鉻飾條形成一個 Z 字型的設計，足踏 19 吋雙色切硝鋁圈。車尾佈局則依舊保有改款前的輪廓，但換上了全新設計尾燈造型，科技感濃厚，同時電動尾門開關更整合至兩側，以方便使用者操作。車身尺碼為 5,010x1,850x1,950mm，軸距為 3,000mm。
內裝方面採用私人客機概念，中控台佈局簡潔並注重實用性，前排享有三幅式多功能方向盤、14 吋中央多媒體介面等。後方同樣擁有寬闊舒適的乘坐空間，門板上的印花更提升整體奢華感，並提供雙獨立 Ottoman 座椅 (扶手上具有可拆卸式控制面板)、第三排座椅、多色氣氛燈、多媒體影音系統、分離式電動天窗、獨立空調、JBL 高級環繞音響等頂級配備，同時也標配達 42 項主被動安全配備。
動力方面，全新第四代 Toyota Alphard 採用 2.5 升油電混合動力系統，擁有 250PS 最大綜效馬力以及 23.8kgm 峰值扭力，並配備 E-CVT 電子控制無段變速系統和 E-Four 4WD 電子式四輪傳動系統。底盤採用 TNGA 平台，懸吊依然為前麥花臣、後雙 A 臂配置。
在定位近似的車款當中，Alphard 仍奪下最佳銷量寶座便是主要推手之一，而它之所以能獲得不少買家青睞，所仰賴的便是品牌口碑及動靜態質感，目標客群多是後座取向，可謂在淡化商用色彩之餘又更富高檔氛圍，搭配 Toyota 品牌紮實低調的形象，可說是台灣車市中地位崇高的車款，相信在上市後依然能獲得目標客群支持。