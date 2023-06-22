品牌全新南美洲戰略車款 Ram Rampage 正式亮相

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Rampage R/T 車型根據 Ram 官方指出，Rampage開發團隊有來自南美洲多達 800多名工程師和技術人員共同完成，開發時間超過 120 萬小時。整車是基於 Small Wide 一體式車身架構打造而成，與同集團的 Jeep Compass 和 Commander 以及 Alfa Romeo Tonale 和 Dodge Hornet等車款為相同的平台。
Ram Rampage 的車身尺碼長寬高分別為 5,028mm、1,886mm、1,780mm，軸距為 2,994mm，比起同級對手 Ford Maverick 還要短 44mm，同時對照Ranger則短了 342mm，因此它在北美市場的標準下被歸類為緊湊型車款，不過在南美洲市場則為一款中型皮卡。
在外觀上，Laramie 車型配備了大量的鍍鉻和與車身同色的塑膠材質包覆，強調運動感的 R/T 車型則選擇更酷炫的黑色套件和引擎蓋條紋彩繪；強調冒險越野精神的 Rebel 則在保險桿、輪拱等處採用黑色防刮材質，並擁有專屬的水箱護罩設計。而所有汽油車型均有雙排氣尾管，展現更濃厚的性能氣息。
Rampage Laramie 車型
Rampage Rebel 車型車內部分搭載全新的 10.3 吋數位儀錶板與 12.3 吋觸控螢幕，支援無線 Android Auto 和 Apple CarPlay，而雙區恆溫空調介面仍有獨立的實體控制鍵，其餘配備還包含了無線充電、六組 USB 插口和大量儲物格。而在 Rebel 車型當中座椅主色調為黑色，Laramie 車型為棕色，R/T 則採用絨面材質鋪陳，所有車型均配備電動駕駛座椅。另外原廠也提供環艙照明和 10 揚聲器 Harman Kardon 高級音響系統選配。安全表現上，提供七顆安全氣囊和大量 ADAS，包括具有 Stop&Go 功能的主動式巡航控制系統。
Rampage 中控台搭載全新的 10.3 吋數位儀錶板與 12.3 吋觸控螢幕。動力上，汽油車型採用2.0 升四缸渦輪增壓引擎，可發揮 298 匹最大馬力及 400 牛頓米峰值扭力，柴油車型同樣維持 2.0 升配置，可產生 170 匹最大馬力和 380 牛頓米扭力，悉數搭配 9 速自排變速箱和四輪驅動系統。
底盤部分，採用前麥花臣、後多連桿的配置，R/T 車型採用換上阻尼較硬的的彈簧和減震筒，車身高度降低了 10mm，並配備 19 吋輪圈和 235/55R19 輪胎。Rebel 車型標準搭載 235/65R17 全地形輪胎，而豪華的 Laramie 車型則配備 235/60/R18 輪胎。所有汽油車行均採用比柴油車型還要更大的碟盤（前 305mm、後 320mm ）。
Ram Rampage 將在巴西 Stellantis Goiana 工廠生產，於當地售價為 239,990 雷亞爾至 269,990 雷亞爾 (折合新台幣約 155.6 萬至 175 萬元)。