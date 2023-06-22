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配備小幅度升級 2024 Toyota GR Corolla Circuit Edition 正式亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Toyota 北美分公司 (Toyota Motor North America) 於今年初透露將在 2024 年持續供應已停產的 GR Corolla Circuit Edition，而近日官方正式對外公開新年式車型的配備資訊，針對配備上再進行調整。

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2024 GR Corolla Circuit Edition 正式公開
首先在外觀部分，2024 GR Corolla Circuit Edition 提供的 86 車系以及 Corolla Hatchback 車系上提供的 Blue Flame 藍色塗裝，並採用與 Morizo Edition 相同的 18 吋 BBS 輪圈。而外觀上則加入鍛造碳纖維車頂、大型尾翼以及側裙上全新的黑色方格彩繪。其餘配備則維持既有設定，包含引擎蓋大型進氣口、前後 Torsen® LSD 限滑差速器、紅色烤漆 GR 煞車卡鉗等。

內裝配備也有小幅度的升級，除了原有的雙前座椅電熱功能、方向盤電熱功能、MORIZO 真皮包覆排檔頭之外，2024 年式車型從門板、方向盤、排檔桿和座椅，都可以看見藍色車縫線點綴，同時排檔桿中央還有一條全新的藍色條紋，與 Blue Flame外觀塗裝相呼應。另外原廠也指出 8 支揚聲器 JBL® Premium Audio 音響系統含擴大機也已成為標準配置。

動力配置上保持不變，GR Corolla Circuit Edition 採用與 GR Yaris 相同的 G16E-GTS 1.6 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，於 6,500rpm 時可輸出 300hp 最大馬力，於 3,000~5,000rpm 間可輸出 370Nm 峰值扭力，搭配 iMT 6 速手排變速箱與四輪驅動。

目前 Toyota 還沒有透露 2024 Toyota GR Corolla Circuit Edition 在今年冬季於北美市場上市的售價，不過 2023 年式車型起價為 36,995 美元，其中還包括 1,095 美元的目的地費用，預計新年式車型的價格將會略有上漲。而 2024 新年式車型預計將只會生產 1,600 輛，至於 2025 年式是否還會供應，目前還尚未明朗。

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