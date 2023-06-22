如果家人是性騷擾加害者　身為配偶、父母、孩子的我該如何面對？

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「配偶」是性騷擾加害者 先生／太太該如何面對？不論是哪一個家庭角色，黃雅羚諮商心理師表示，加害者的家人一定要謹記「自己也要有人陪伴」、「最壞的時刻已經過了」、「陪伴加害者面對，而非幫他承擔、認錯」、「一定要先照顧好自己」4重點。
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但如果性騷擾加害者是自己的配偶，身為其太太／先生的民眾有哪些要注意的呢？黃雅羚諮商心理師以黃子佼的例子，強調「陪伴加害者面對，而非幫他承擔、認錯」的重要。
她表示，受害者指責的對象是加害人，但卻是加害人的太太出來道歉，這樣的情況並不是受害者期望的，這一口氣變成好像要出不出、很悶的感覺，因此較不建議這種方法，當然黃子佼現在處於受傷的狀態，如果太太決定要陪伴、支持自己的先生，那建議可以過幾天後再一起面對。
而不論配偶有沒有要陪伴加害者一起面對，黃雅羚諮商心理師認為，最重要的還是身邊要有人陪伴、支持，尤其有時還身兼工作、照顧小孩等多重角色，一定要先照顧自己。
除了上述4點外，黃雅羚諮商心理師也提到，有些加害者仍會不斷有騷擾行為，有些配偶可能會覺得自己可以用愛感動對方，但其實這都是較非理性的想法。
此外，有些配偶會以離婚來威脅對方，有些則會因為加害者苦苦哀求而心軟，或是想維護家庭因此睜一隻眼閉一隻眼，希望對方能自己大澈大悟。但黃雅羚諮商心理師表示「這基本上都不可能」，建議該做治療還是要做治療。
「孩子」是性騷擾加害者 父母該如何面對？如果性騷擾加害者是自己的孩子，身為父母要一起面對這些風波的時候，黃雅羚諮商心理師表示，因為對孩子而言，可能外在的壓力不是那麼的大，孩子最在意的是父母會怎麼處理他們，這時父母的引導力量就要更強一點。
而所謂的「引導力量」，並不是幫忙平息或代替孩子承擔錯誤，指的是要讓孩子知道「這件事的爆發是你的危機，也是我們家庭的危機」，父母一定會陪著面對，但加害者也要面對。
黃雅羚諮商心理師提到，有時大人太過於維護孩子反而是他面對、修復之路的阻礙，讓孩子有適度的壓力去面對、處理是重要的，他可能可以更快的走到治療端，能了解、修復過去的創傷或性概念上的扭曲等，並去知覺自己給對方造成的傷害，防止孩子再犯這是對孩子而言很重要的事。
當然身為父母仍然需要有人陪伴、支持，為孩子建立防護網的同時也要照顧自己，在這樣的情況下為孩子撐開一點空間，引導孩子進來陪著孩子面對錯誤、面對別人的痛苦與感受，以及行為的後果、治療與教育。
「父母」是性騷擾加害者 孩子該如何面對？若是反過來，性騷擾加害者是自己的父母，孩子又該如何面對？黃雅羚諮商心理師表示，如果孩子年紀還小，其實沒辦法為大人做些什麼，老實說也不太需要，反而是周圍的大人要協助這些孩子。
從孩子的角度來看，首先他們最在乎的是「我的家怎麼了」，再來是「現狀會不會有所變動」，最後才是「別人會怎麼看我們」。因此，黃雅羚諮商心理師建議，應讓孩子的生活穩定，並讓他了解家裡會面對什麼事、父母會怎麼處理、家裡會有哪些變化。
如果孩子比較大甚至已經成年，事實上也有可能轉換角色變成孩子陪著父母走完「面對」這條路。過程中主要仍是應記住前面提到的4項重點，不過黃雅羚諮商心理師表示，事實上孩子保有對父母的尊重，就是一個孩子最大的善意所在。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58314
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