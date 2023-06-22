111年國人死因統計321人「意外溺死或淹沒」　夏日戲水應謹記3要2不

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2年齡層「溺死」死因排名前3 應重視戲水安全111年國人「意外溺死或淹沒」的死亡人數占事故傷害的4.6%，其中「意外溺死或淹沒」在0－14歲以及15－24歲事故傷害主要死因類別中，分別排名第3名與第2名。國健署表示，這顯示出在事故傷害中，「意外溺死或淹沒」是值得重視的議題。
雖然，戲水是夏日的一大樂趣，不過安全是首要考量，國民健康署吳昭軍署長提醒，在享受戲水的涼爽與歡樂的同時，要時時注意自身體能與周遭環境的變化，更應避免做出危險的舉動。
享受夏日戲水時光 謹記玩水五招－3要2不為了避免戲水遊玩時，發生溺死意外等憾事，國健署整理了「玩水五招-3要2不」，希望民眾掌握3要2不守則，才能安心、開心、放心的戲水，充分享受夏日戲水時光，3要2不包含：
- 「要」合法：選擇有救生人員與設備的合法水域，且不要超越警戒範圍。
- 「要」暖身：下水前做好充分的暖身運動，可避免在水中抽筋，並衡量自身的體能狀況，絕不逞強也不長時間浸泡，若開始覺得疲累，請立即上岸離開水域。
- 「要」注意：掌握天氣狀況與漲退潮時間；在溪谷戲水時，發現清澈的溪水突然變得有一點混濁或有樹葉、枝條從上游漂流，可能在上游的山區下大雨，應以最快的速度，立即離開水域，以確保自身的安全。
- 「不」嬉鬧：湖泊、溪流或海邊深淺落差大，在水中不應嬉鬧與惡作劇，更不可進行跳水等危險舉動。
- 「不」落單：戲水時要結伴同行，不單獨行動，安全裝備要齊全，若不幸落水時，要保持冷靜與保留體力，並利用身邊可增加浮力的物品使身體上浮，觀察周遭的環境，等待救援人員的到來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58283
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