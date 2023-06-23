MG 宣布 Cyberster 和兩款全新概念車將在 Goodwood Festival Of Speed 中亮相

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MG 宣布 Cyberster 將在 2023 Goodwood Festival of Speed 速度節上正式對外公開。MG 預計將在活動上設置一個專屬展示台，讓前往參加活動的消費者可以近距離欣賞新車的外觀和內裝設計，而 Cyberster 也將參加例行性的爬坡活動。
MG 行銷總監 Guy Pigounakis 表示，很高興能夠在 2023 Goodwood Festival of Speed 速度節進行全球首次亮相。Cyberster 代表著 MG 回歸許多車迷期待的跑車，而 MG也已準備好透過這款高性能、技術先進的電動車帶來令人振奮的未來。
事實上，MG 在上海車展首次亮相後，隨後不久也在 MG 於倫敦舉辦的活動當中亮相，只是當時未正式對外公開。MG Cyberster 為傳統的雙人軟篷跑車，長寬高分別為 4,535mm x 1,913mm x 1,329mm，軸距為 2,690mm，車重為 1,850kg。可電動收折的軟篷車頂採用可大幅降低車重及重心的布料製成，車頭被刻意壓低，營造更流線的樣貌，頭燈以原子能為靈感，尾廂上緣採取鴨尾造型，後方延續了概念車的類英國國旗箭頭式尾燈，表露出的驕傲的英倫血統，鍘刀式車門以微上掀的方式開啟，散發出優雅的氣質。
動力表現上，MG Cyberster 將規劃提供採用單顆電動馬達的低功率車型和雙電動馬達的高輸出車型，其中單電動馬達車型後軸搭載一組永磁同步電動馬達，擁有 314ps及 340ps 兩種輸出設定；至於四輪驅動雙電動馬達車型，則有相當優異的 544ps 性能實力。
Cyberster 計劃於 2024 年夏季於英國和歐洲推出，而 MG 官方也預告將很快宣布新車的更多細節。