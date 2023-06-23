性能實力有望突破 500 匹 ? Nissan 正式預告全新 Z Nismo 將在夏季亮相

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全新一代 Nissan Z Nismo 預計今夏正式發表。目前 Nissan 仍尚未釋出全新 Z Nismo 的價格、動力或性能等細節，僅表示將在今年夏季為全球 Nissan Z 車迷帶來令人激動人心的新篇章。憑藉賽道調校的性能、大膽的造型和動感的設計，Z NISMO 將成為 Nissan 50 多年歷史最具代表性的跑車再創下一個激動人心的里程碑。
此次 Nissan 找上了三屆甩尾冠軍車手 Chris Forsberg 駕駛著 Z Nismo 進行甩尾演出來展現車輛的性能，並從影片當中的細節透露新車的特徵，其在外觀上擁有專屬的空力套件設計，包含前下擾流、側裙和更具動感的後保險桿都是 Nismo 車型獨有的，且車身下半部亦可以看到紅色元素，也是過往 Nismo 車型的代表性設計之一。
內裝方面則可以觀察出全新的跑車化座椅、紅色引擎啟閉鍵和 Nismo刺繡的椅背，同時數位儀錶板的開機畫面也是Z Nismo 專屬介面。
動力性能上儘可以了解同樣搭載 VR30DDTT 3.0 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，而標準車型已有 400 匹最大馬力的強勁性能，而 Z Nismo 是否會突破 500 匹大關同樣是許多車迷期待的部分。
Nissan Z 車系自 1969 年問世迄今超過 50 年，發展出 7 個世代，憑藉親民的價格與旗鑑跑車 GT-R 同樣作為品牌相當具有代表性產品，亦是許多 JDM 車迷最喜愛的車款之一。