勁悍性能結合靈活機能　BMW M3 Competition Touring 實拍

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本次實拍車輛為 BMW M3 Competition Touring，建議售價為新台幣 615 萬元起。外觀上 G81 M3 Touring 採用與 M3 Sedan 相同的設計語彙，採用垂直無框雙腎形水箱格柵設計搭配大型側進氣口，同時迎合 BMW M GmbH 50 周年也特別選用 50 周年紀念廠徽，而無論選擇何款顏色，車頂一律標準提供黑色烤漆，但車主也可以選配同車色車頂。為了進一步突顯性能氣息，具備相當外擴的後葉子板，後保險桿內整合雙邊雙出排氣尾管與大型擴散器，反光片採用直立設計並坐落於保險桿外側，排氣管採用雙邊雙出設定，視覺效果頗為霸氣。
採用垂直無框雙腎形水箱格柵設計搭配大型側進氣口。引擎蓋延續著水箱護罩線條向上隆起，承襲 M 基因專屬的暴力美學
光型變化智慧雷射頭燈搭配 LED 日間行車燈。
BMW M3 Competition Touring 尺碼為 4,794x1,903x1,436mm，軸距為 2,857mm。
黑色高光澤點綴車身細節包括M後視鏡、車頂、車頂架、M 擾流尾翼以及車身側裙等，整體質感更為上乘。
足踏前 19 吋、後 20 吋的 M 鍛造雙輻式 826M 輪圈。
為了進一步突顯性能氣息，具備相當外擴的後葉子板，後保險桿內整合雙邊雙出排氣尾管與大型擴散器。
排氣管採用雙邊雙出設定，視覺效果頗為霸氣。內裝部分則選用小改款後的 iDrive 8.0 介面，配有 12.3 吋液晶儀表板與 14.9 吋多媒體觸控螢幕，標準採用 Merino 皮質包覆 M Sport 座椅，並可額外選配 M 專屬碳纖維賽車桶型座椅，具有電動調整及加熱功能，椅背全面使用輕量化的碳纖維包覆，較標準的 M 專屬跑車座椅減輕了 9.6 公斤。空間機能上，後座椅背可以按 40 : 20 : 40 的比例進行拆分，可讓車輛的載貨容積從 500 公升提升至 1,510 公升。
標準採用 Merino 皮質包覆 M Sport 座椅，並可額外選配 M 專屬碳纖維賽車桶型座椅，具有電動調整及加熱功能，椅背全面使用輕量化的碳纖維包覆，較標準的 M 專屬跑車座椅減輕了 9.6 公斤。
車室空間大量採用輕量而堅固的碳纖維材質，從方向盤飾蓋、內裝飾板、中央鞍座面板延伸至 M 專屬多功能真皮方向盤後的換檔撥片，充滿運動化的設計增添極具張力的熱血跑格。
極具未來感的懸浮式曲面螢幕及全新 BMW iDrive 8.0 使用者互動介面，將 M 車手所需的車輛資訊以 BMW M 專屬的視覺設計與工具選項，清楚地呈現在 12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕上。
搭配 Drivelogic 換檔邏輯的 M Steptronic 運動化八速手自排變速箱，可用排檔桿或方向盤上的換檔撥片快速切換；透過駕駛模式設定，可在 Comfort、Sport、Sport+ 三種換檔模式間切換。
標準配備 harman / kardon 高傳真音響系統 (最大總輸出 464 瓦)。
後座空間及舒適性均有不俗表現，而三區恆溫空調如今已成為所有編成標準配備，下方亦設有兩組 USB-C 接孔。
後座採用 40/20/40 分離可傾倒後座椅背，行李廂最大可達 ,1510 公升，結合後廂安全分隔網與後廂底板自動配備以及 BMW Touring 車型獨有的獨立開啟式後檔玻璃，為使用者在日常生活中增添絕佳實用性。動力配置方面，M3 Touring 與房車版本同樣採用 M TwinPower Turbo 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎，具備 510hp 最大馬力及 650Nm 峰值扭力，搭配含 Drivelogic 換檔邏輯的 M Steptronic 8 速變速箱及後輪驅動，0-100km/h 加速僅需 3.6 秒。而國內引進的 BMW M3 Competition Touring 均標配 M 複合式煞車套件或可選配 M 碳纖維陶瓷煞車系統，兩種都擁有電子輔助功能，因應駕駛踩踏壓力的不同而調整煞車力道，駕駛也可以依照行車需求自行選擇較為舒適或是直接的煞車踩踏回饋感受。
BMW M3 Competition Touring 在德國紐柏林北環賽道創下 7 分 352000 年 BMW 原廠打造出 E46 BMW M3 Touring 概念車後，因有許多技術層面以及成本過高等挑戰需要克服，當時並未正式量產銷售。終於在 22 年後 BMW M 品牌 50 週年之際，全新 BMW M3 Competition Touring 正式登場，結合勁悍性能與 Touring 車型的靈活機能，滿足熱血賽車體驗也能兼具日常生活使用的信念發揮至極致，實現車迷期盼多年的性能旅行車款夢想。
秒 06 旅行車型最速紀錄。