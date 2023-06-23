向經典致敬 Toyota 推 86 TRUENO Special Edition / GR Supra 45 周年紀念版

我是廣告 請繼續往下閱讀
GR SUPRA 45 周年紀念版將限定生產 900 輛。Toyota SUPRA 車系誕生於 1979 年，目前車型發展已經來到第 5 代車型，而自推出以來一直保持著直列六缸引擎搭配後輪驅動的傳統雙門跑車的設定，其中又以第四代車型最被車迷們津津樂道。原廠預計將提供兩種配色，分別為Mikan Blast（橙）和Absolute Zero（白），這兩種配色版本將各自限量 450 台。
在外觀部分，此次推出的 GR SUPRA 45 周年紀念版在側裙處增加了專屬彩繪設計，並配備消光黑色 19 吋鋁圈以及黑色剎車卡鉗，車尾方面則較標準車型增加了大尺寸尾翼，並具備手動調節角度功能，可根據需求調整車輛後方的下壓力表現。
每一款 GR SUPRA 45 周年紀念版均以 3.0 Premium 車型為基礎打造，動力上搭載3.0 升直列六缸渦輪引擎，最大輸出為382匹馬力，峰值扭力達 500牛頓米，同時買家可以指定搭配 6 速手排或者 8 速手自排變速箱。
Toyota 原廠特別向 Sprinter Trueno（AE86）致敬，特別推出全新的 86 TRUENO Special Edition 車型至於在 GR 86 特仕車型方面，則是向 1984 年推出的 Sprinter Trueno（AE86）在《頭文字D》中的形象致敬，外觀採用經典的黑白配色，並在前、後保險桿新增”Trueno”徽飾，並搭配 18 吋 10 幅式鋁圈以及黑色門把手和後視鏡蓋。另外這次 TRUENO Special Edition 還搭載 GR 86 車系首見的Performance Pack 性能升級套件，包含了 Sachs 避震系統以及 Brembo 剎車卡鉗等，未來也將提供現有及新年式車型的車主選配。
除此之外，Toyota 亦宣布 2024 GR 86 手排車型也將搭載 ADAS，提供包含了主動式巡航控制、車道偏離警示、前車駛離提醒等功能。