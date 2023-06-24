夯到不行 Citroën My Ami Buggy 開放接單 10 小時內銷售完畢

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Citroën 宣布 My Ami Buggy II 升級版於法國以外的歐洲市場開放訂購，首批 800 輛的配額於 10 小時內悉數訂購完畢。Citroën My Ami Buggy 車系過往只供應法國市場，而在推出升級版車型後，決定義大利、西班牙、比利時、希臘、葡萄牙、英國、盧森堡等歐洲市場販售，而今年的配額僅有 800 輛，在 6/20 開放訂單後僅在 10 小時內銷售完畢。而剩餘的 200 輛仍待訂生產當中，預期今夏於土耳其、摩洛哥以及法國海外省和領地販售。
My Ami Buggy 相較於標準車型外型施加了許多越野元素，車色採用消光綠色烤漆，車頭上的兩個凹槽貼有亮黃色貼紙裝飾，車門被更換成了管狀護欄，後方具有擾流尾翼，輪弧上方加裝了防刮材質，四輪配備 14 吋多孔式卡其色鐵圈，中間帶有專屬的黑色裝飾蓋。本次 My Ami Buggy II 則更新增方便收折的透明防水保護門蓋，上方車頂帆布現在具有拉鍊設計並新增遮陽板，以防止惡劣氣侯阻撓。
內裝方面，My Ami Buggy 的基本陳設與一般市售的 Ami 相同，中控台則採用開放式的置物平台設計，多媒體觸控螢幕以手機架取代，配有兩個黑色的布織椅，在細節處都使用了亮黃色來凸顯活潑個性。My Ami Buggy II 更在方向盤上裝置了一個可容納手機等小型物品的收納拉鍊袋，在離開車輛時亦可隨身攜帶。
動力系統方面，My Ami Buggy 採用最大功率 6kW 的電動馬達，極速達到 45km/h，搭配容量 5.5kWh 的鋰電池模組，具備最高 70 公里的續航里程，透過 220V 充電約需 3 小時可充飽。My Ami Buggy II 將於 9 月開始交付，車系價格範圍介於 7,790 歐元至 10,450 歐元之間 (約合新台幣 26.3 萬至 35.3 萬)。